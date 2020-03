Italia nella morsa di correnti gelide

l’Italia sarà stretta nella morsa di un’ondata di gelo invernale decisamente insolita per il periodo. In particolare oggi e domani le temperature rimarranno ovunque al di sotto della norma, mentre la neve scenderà nuovamente fino a bassa quota sulle zone interne del Centro-Sud e anche sulle Alpi. A completare il quadro del maltempo di stampo invernale ci saranno le piogge che, per lo più deboli e intermittenti, bagneranno soprattutto il Centro-Sud, mentre al primo mattino non mancheranno venti forti e alcune gelate, anche a quote di pianura. Anche in questa parte centrale della settimanadecisamente insolita per il periodo. In particolarele temperature rimarranno ovunque al di sotto della norma, mentre la neve scenderà nuovamente fino a bassa quota. A completare il quadro del maltempo di stampo invernale ci saranno le piogge che, per lo più deboli e intermittenti, bagneranno soprattutto il, mentre al primo mattino non mancherannoe alcune gelate, anche a quote di pianura.

Previsioni meteo per oggi. Nuvole in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, con nevicate fino a quote collinari sull’Appennino centrale, oltre 600-1000 metri sull’Appennino meridionale e le zone interne della Sardegna, al di sopra di 1000-1200 metri sui rilievi della Sicilia; qualche debole nevicata anche sulle Alpi oltre i 500-600 metri. Giornata fredda e ventosa: temperature massime in calo in gran parte del Nord, Calabria e Sicilia; forti venti nord-orientali sull’Alto Adriatico e al Centro-Sud.

Previsioni meteo per giovedì. Molte nubi ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia, tutte le regioni del Centro-Sud e Isole. Nevicate su Alpi occidentali e Appennino settentrionale al di sopra di 400-500, sull’Appennino centrale oltre i 500-1000 metri, sui rilievi del Sud sopra i 1000-1300 metri. Temperature massime in ulteriore diminuzione in Liguria e regioni centrali tirreniche; in sensibile aumento al Sud, con poche variazioni altrove.