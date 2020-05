Italia divisa nella prima settimana di giugno

L'inizio del mese di giugno le condizioni meteo miglioreranno, complice l'allontanamento dell'ultima perturbazione arrivata a maggio sull'Italia.



Le previsioni per le prossime ore



Mercoledì ampie schiarite in Sardegna e lungo le fasce costiere della Penisola, nuvolosità variabile altrove più densa sulle zone interne, in Liguria, Alpi e Prealpi. Saranno possibili deboli piogge in prossimità dell’Appennino centro-meridionale, sul Levante Ligure e sull’alta Toscana. Qualche rovescio o temporale più probabile nel pomeriggio sulle aree alpine e prealpine del Nordovest e localmente anche nelle vicine pianure. Temperature nella norma Nelle giornate di giovedì e venerdì l’Anticiclone nord Africano si espanderà verso le regioni meridionali determinando un aumento delle temperature e un graduale rinforzo dei venti di Scirocco. Sulle regioni settentrionali affluirà invece aria più umida e a tratti instabile che potrà essere associata a precipitazioni più probabili a ridosso di Alpi e Prealpi. Un perturbazione atlantica più intensa e organizzata potrebbe raggiungere il Nord Italia il prossimo fine settimana.