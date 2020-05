Italia divisa in due: maltempo al Centro-Nord, sole e caldo al Sud

Lunedì la perturbazione numero 5 di maggio porterà maltempo su gran parte del Nord e parte del Centro, con piogge anche di forte intensità, mentre nel resto d’Italia la situazione meteo risulterà nel complesso tranquilla. Dal punto di vista termico quella di lunedì sarà una giornata con un’Italia divisa due: mentre al Sud, grazie a caldi venti di scirocco, sono attese punte fino a 30 gradi, al Nord si farà sentire un po’ di fresco, con valori anche al di sotto della norma. Martedì un fronte in discesa dal Nord Europa (perturbazione numero 6 del mese) porterà altra instabilità sul Nord Italia. A metà settimana aria molto calda affluirà al Centro-Sud con le temperature che aumenteranno sensibilmente fino a sfiorare i 35 °C al Sud e in Sicilia; sul Nord Italia ancora rischio di piogge sparse e intermittenti.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì nuvole in gran parte d’Italia, anche se al Sud e Isole non mancheranno gli sprazzi di tempo bello. Nel corso del giorno piogge sparse al Nord, dove sono attesi anche dei temporali; qualche pioggia, specie al mattino anche su Toscana, Umbria e Marche. Giornata insolitamente calda al Sud e in Sicilia con punte vicine ai 30 gradi nei versanti ionici; valori invece in generale al di sotto dei 20 gradi al Nord. Venti in generale meridionali con lo Scirocco che soffierà anche sul medio e alto Adriatico.

Previsioni meteo per martedì. Martedì giornata prevalentemente soleggiata al Sud e Isole maggiori. Al Centro nuvolosità sparsa nelle zone interne con qualche pioggia la mattino sul versante tirrenico, più soleggiato sulle coste. Al Nord tempo instabile con rischio di piogge sparse e locali temporali su Alpi, Lombardia e Triveneto. Temperature in rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove. In Sardegna e Sicilia valori anche oltre i 25 °C, per lo più tra 20 e 25 gradi nel resto d’Italia. Venti moderati su Mar Ligure, Tirreno settentrionale, alto Adriatico e Canale si Sardegna; deboli altrove. Mari in prevalenza mossi.