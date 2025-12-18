FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Migliorare l'isolamento termico con i tappeti di lana: la soluzio...

Migliorare l'isolamento termico con i tappeti di lana: la soluzione elegante che fa risparmiare in bolletta

Non solo i tappeti attutiscono i rumori e attenuano la sensazione di vuoto nelle stanze grandi, ma contribuiscono anche al risparmio energetico: i dati in uno studio.
Curiosità18 Dicembre 2025 - ore 12:17 - Redatto da Meteo.it
Curiosità18 Dicembre 2025 - ore 12:17 - Redatto da Meteo.it

Un tappeto posizionato sul pavimento del salotto o della camera da letto arreda, ma il suo valore non si limita all'aspetto estetico: uno studio ha dimostrato che questo accessorio per la casa può anche migliorare l'isolamento termico e farci abbassare il termostato di 2 gradi senza rinunciare al comfort abitativo.

Tappeti di lana, una scelta estetica e non solo

Il comfort di casa spesso non deriva da cambiamenti radicali, ma piuttosto da piccoli accorgimenti che spesso tendiamo a sottovalutare. Tra questi ci sono sicuramente i tappeti: arredi che spesso vediamo solo come semplici accessori decorativi, capaci di donare personalità agli ambienti, ma che possono fare la differenza anche nel trattenere il calore all'interno della stanza, evitando che si disperda rapidamente attraverso il pavimento. In questo modo, anche il termostato non è costretto a lavorare a pieno regime.

Il vantaggio termico dei tappeti è familiare a molti, basti pensare alle volte in cui, entrando in una stanza con il pavimento "scoperto", avvertiamo una sensazione di freddo che ci spinge a chiuderci nelle spalle. Al contrario, camminare su un tappeto modifica immediatamente la percezione dell'ambiente, rendendolo più accogliente. Non si tratta solo di una sensazione soggettiva, ma di un fenomeno sostenuto da solide basi scientifiche.

I tappeti di lana migliorano l'efficienza energetica, lo studio

Una ricerca pubblicata su AgResearch si è concentrata proprio sulle proprietà termiche dei tappeti di lana. Gli studiosi hanno approfondito la struttura della fibra, evidenziando come questo materiale, oltre a essere noto per la sua capacità di riscaldare in indumenti come maglioni e sciarpe, sia composto da un intreccio naturale che intrappola minuscole sacche d'aria.

Quest'aria, rimanendo ferma, funge da barriera contro la dispersione del calore, rappresentando uno dei migliori isolanti naturali. Questo dettaglio fisico spiega perché un tappeto di lana sia così efficace nel mantenere stabile la temperatura della stanza.

Lo studio rivela che la lana, grazie alla sua bassa conducibilità termica, è in grado di adattarsi ai cambiamenti di temperatura senza favorire la dispersione rapida del calore. In pratica, non si limita a fornire calore, ma rallenta anche la perdita di quello già presente, risultando particolarmente vantaggiosa su superfici dure come piastrelle, marmo e parquet privi di isolamento. Inoltre, la lana mantiene la sua elasticità nel tempo, continuando a trattenere aria e a garantire isolamento anche dopo molti anni di utilizzo.

Queste conclusioni trovano riscontro anche in altri studi, come quello diffuso dal Carpet Institute of Australia, che ha rilevato un miglioramento dell'efficienza energetica del riscaldamento tra l'8 e il 12% nelle stanze con tappeti particolarmente spessi. Sebbene non si possa generalizzare questo dato a tutte le abitazioni, la tendenza rimane evidente.

Una minore dispersione di calore dal pavimento riduce la necessità di aumentare la temperatura del termostato. In alcune situazioni, la differenza percepita può raggiungere anche i due gradi in meno, come spesso riportato negli articoli divulgativi, non come regola universale ma come esito possibile in ambienti favorevoli.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la percezione soggettiva del benessere: un pavimento che non trasmette freddo, non scatena il desiderio impellente di indossare ciabatte o di alzare subito il riscaldamento per stare meglio. Questa sensazione di comfort, spesso avvertita in modo quasi inconsapevole, incide sulle scelte quotidiane legate al consumo energetico.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Dove si trova l'albero di Natale più grande al mondo? - Foto e Video
    Curiosità10 Dicembre 2025

    Dove si trova l'albero di Natale più grande al mondo? - Foto e Video

    L'albero di Natale più grande al mondo si trova in una località italiana: ecco dove e quanto è grande
  • I consigli per far durare a lungo un albero di Natale vero, anche dopo le feste
    Curiosità5 Dicembre 2025

    I consigli per far durare a lungo un albero di Natale vero, anche dopo le feste

    Ecco alcuni consigli pratici per far durare a lungo un albero di Natale vero, durante le festività natalizie ma anche dopo
  • La mela fragola: rossa dentro e fuori, ma che sapore ha?
    Curiosità5 Dicembre 2025

    La mela fragola: rossa dentro e fuori, ma che sapore ha?

    Che cos'è la mela fragola, che si presenta rossa dentro e fuori e che sapore ha? Ecco cosa sappiamo su questa varietà dell'amato frutto.
  • Quando si fa l'albero di Natale? Tradizioni e regole non scritte
    Curiosità2 Dicembre 2025

    Quando si fa l'albero di Natale? Tradizioni e regole non scritte

    Quando si fa l'albero di Natale in Italia e quando si disfa? Ecco cosa prevede la tradizioni e cosa dicono altre regole non scritte.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: settimana di Natale al via tra piogge, maltempo e nevicate. La tendenza
Tendenza18 Dicembre 2025
Meteo: settimana di Natale al via tra piogge, maltempo e nevicate. La tendenza
La tendenza meteo per la settimana di Natale indica attualmente la possibilità di una serie di fasi perturbate con nevicate a quote medio-alte.
Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza
Tendenza17 Dicembre 2025
Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza
La tendenza per i prossimi giorni e per il weekend indica l'arrivo di due perturbazioni con forti precipitazioni tra Calabria e Sicilia.
Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
Tendenza16 Dicembre 2025
Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
Qualche pioggia in vista tra venerdì e il weekend prima di Natale, ma senza freddo invernale: la tendenza meteo nei dettagli
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 18 Dicembre ore 15:41

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154