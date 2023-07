Isola di Rodi, incendi fuori controllo: è in corso la più grande operazione di evacuazione

Le fiamme e gli incendi hanno devastato l'isola di Rodi. Negli ultimi giorni l'isola più grande del Dodecaneso, famosa per le località balneari, ha dovuto fare i conti con una serie di incendi e roghi. Danni e disagi con i funzionari locali e i vigili del fuoco chiamati alla più grande operazione di evacuazione.

Rodi in fiamme, incendi sull'isola: evacuazioni in corso

Complice anche l'ondata di calore senza precedenti in Grecia. Un vero e proprio record con temperature che hanno superato i 44° come sottolineato da Kostas Lagouvardos, direttore di ricerca dell'Osservatorio meteorologico nazionale: "è probabile che si verifichi un'ondata di calore della durata di 16-17 giorni, mai registrata prima nel nostro Paese". Danni e disagi in tutto il paese, ma a soffrire è stata soprattutto l'isola di Rodi dove sono divampati incendi e roghi. Un incendio ha messo in ginocchio la quarta isola più grande della Grecia. Migliaia di residenti e turisti hanno dovuto lasciare le proprie case e alberghi per mettersi in salvo.

🔥👩‍🚒🚒 🇬🇷 I vigili del fuoco stanno combattendo il fuoco a Rodi, Kerkyra ed Eubea. Secondo i vigili del fuoco, solo il 23 luglio nel paese sono scoppiati 64 incendi boschivi, la maggior parte dei quali si è rapidamente estinta.

Più di 2.000 persone sono state evacuate 😱😥 pic.twitter.com/wICKqDLwwa — 𝒮𝒾𝓁𝓋𝒾𝒶 🇮🇹🇷🇺♟️📕⚖️ (@Silvia00072) July 24, 2023

L'incendio, divampato al centro dell'isola, si è esteso con grande velocità verso sud-est grazie ai forti venti distruggendo hotel e case. Le fiamme e i roghi hanno richiesto l'evacuazione di dodici centri abitati tra cui: i villaggi di Lindos, Kalathos e Pefki. Durante la notte le fiamme hanno raggiunto anche il villaggio di Laerma e le zone costiere di Kiotari, Gennadi e Lardos. Al momento è in corso la più grande operazione di evacuazione di sempre stando a quanto dichiarato dalle autorità greche. Circa 30 mila sono le persone evacuate: 19 mila in via precauzionale e 3 mila sono state messe in salvo dalla spiaggia.

Grecia, brucia l'isola di Rodi: incendi fuori controllo

L'incendio divampato nell'isola di Rodi è fuori controllo. Le fiamme si sono diffuse con una grandissima velocità raggiungendo buona parte dell'isola e i villaggi costieri. Sull'isola è in corso la più grande evacuazione mai realizzata come sottolineato dal portavoce dei Vigili del Fuoco.

Diversi i voli sospesi sull'isola di #Rodi dove è in corso "la più grande operazione di evacuazione mai effettuata" nel Paese. pic.twitter.com/xxpAKplJpm — 🐎 Squid #MacronDemission #MeloniVergogna 🐎 (@Giancky26) July 23, 2023

Un'operazione che ha richiesto l'impegno di dieci aerei, otto elicotteri, 266 pompieri, 49 camion e tantissimi volontari. Anche i pompieri greci sono stati chiamati ad un impegno costante coadiuvati da quelli di Bruxelles. Janez Lenarcic, il commissario Ue per la gestione delle crisi, ha comunicato: "81 vigili del fuoco, 26 veicoli e 3 aerei stanno aiutando le squadre locali a combattere gli incendi estremi". Intanto la Protezione Civile locale ha organizzato dei centri di accoglienza e raccolta per facilitare le partenze dall'aeroporto di Rodi, mentre le persone evacuate sono state messe in salvo presso altre strutture alberghieri, centri congressi e scuole. Intanto sono stati cancellati tutti i voli diretti a Rodi fino a martedì, mentre quelli in partenza sono confermati per consentire il rientro a casa dei turisti.