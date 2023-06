Irlanda, si offrono 84 mila euro a chi si trasferisce in un'isola: candidature da luglio

Foto di repertorio

Si offrono 84 mila euro a chi si trasferisce in un'isola dell’Irlanda per vivere in spiaggia e godersi il panorama. Come si fa a candidarsi? Ecco come aderire e cambiare completamente vita. Le candidature si aprono a luglio. C'è poco tempo per decidere e occorre organizzarsi in fretta.

84 mila euro per trasferirsi in un'isola dell'Irlanda: l'offerta

Per via del Our Living Islands ideato dal Governo dell'Irlanda vengono offerti ben 84 mila euro a chi si trasferisce nelle isole irlandesi anche se queste ultime non hanno molti collegamenti con la terraferma, ma offrono spiagge incantevoli, mare incontaminato, aria pulita e possibilità di vivere lontano da stress e inquinamento e fare esperienze uniche.

Quanti abitanti contano le isole dell'Irlanda? La più grande è Arainn ed ha ben 700 persone. Le altre isole, invece, sono più piccole, e in posizione remota. Si tratta di isolette che non sono collegate da ponti con la terraferma ma solo con mezzi specifici e spesso, a causa delle maree, rimangono completamente isolate. Viste tali difficoltà il Governo irlandese ha deciso di stanziare i fondi sopra menzionati, ovvero 84 mila euro a persona, a chi, con coraggio e grande spirito di indipendenza, decide di trasferirsi e di cambiare completamente la propria vita.

Cosa prevede il bando? Ebbene con l'obiettivo di ripopolare le isole irlandesi il Governo ha specificato che chi vuole aderire, per ottenere i fondi stanziati, dovrà, essere o divenire proprietario di un immobile sull’isola scegliendo una dimora da ristrutturare e che sia rimasta sfitta da almeno due anni. Altra condizione? Voglia di prendersi cura dell'isola. Vi sono inoltre incentivi maggiori per chi, con spirito imprenditoriale, deciderà oltretutto di aprire una attività sull'isola prescelta. Il progetto prevede inoltre di migliorare la copertura sanitaria, educativa e la banda larga delle varie aree.

Come candidarsi per partire per l'Irlanda?

Tra luglio 2023 e il 2026 si potrà inviare la propria candidatura sul sito ufficiale gov.ie e si potrà pertanto iniziare a decidere di acquistare un immobile oppure richiedere il finanziamento per ristrutturarne uno di proprietà, ma datato prima del 1993.

Tra le isole messe a disposizione nel bando, tra cui scegliere dove andare a vivere, ve ne sono in tutto 23, tutte affacciate sull’Oceano Atlantico, e tra di esse vi è anche quella nota per il film candidato agli Oscar dal titolo: Gli spiriti dell'isola.