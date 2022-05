Insonnia, l’alternativa alle medicine è un app: ecco come funziona

È arrivata una nuova arma per combattere l’insonnia: un’app per lo smartphone, alternative alle pillole e altre medicine, che sembra poter aver risultati ancora migliori. O almeno è quanto ritiene l’Istituto nazionale per la Salute del Regno Unito, secondo quanto riportato da Cnn. I medici inglesi infatti possono adesso prescrivere l’app, che si chiama Sleepio, ai loro pazienti con problemi con il sonno.

Come funziona l’app anti-insonnia

“Sleepio” utilizza l’intelligenza artificiale per fornire alle persone una terapia cognitivo-comportamentale per combattere l’insonnia, permettendo di dire addio alle mediche per dormire. Che, tra le altre cose, rischiano di causare una forte dipendenza. L’app prevede un costo di 56€ a persona e fornisce un programma di sei settimane per migliorare il sonno, compreso un test del sonno, sessioni interattive e un diario per seguire le abitudini. Fino a 800mila persone potrebbero beneficiare dell’app secondo l’Istituto pubblico inglese.

“Funziona meglio delle medicine”

Secondo l’Istituto pubblico inglese Sleepio è più efficace delle cure tradizionali perché, dopo un anno di utilizzo, porta a minori visite dal medico e minori prescrizioni di pillole per dormire. “Diminuisce la dipendenza degli insonni ai farmaci, e costa di meno alla collettività delle normali pillole”, ha dichiarato Jeanette Kusel, direttrice per il digitale dell’Istituto nazionale per la Salute del Regno Unito.