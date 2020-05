Inizio di settimana soleggiato e con clima gradevole

Nei prossimi giorni situazione meteo nel complesso tranquilla in Italia, grazie all’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre che si spingerà a occupare il Mediterraneo Occidentale, fino a lambire la nostra penisola. Non mancherà, tuttavia, un po’ di instabilità, specie nel versante adriatico, a causa della circolazione depressionaria che insisterà sui Balcani, coinvolgendo parzialmente anche il nostro Paese, comunque con pochi temporali e ventilazione fresca che contribuirà a mantenere contenute le temperature al Sud e medio versante adriatico.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì un po’ di nuvole alternate a sprazzi di tempo soleggiato all’estremo Sud e rilievi della Penisola, con isolati scrosci di pioggia sui rilievi friulani; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in leggero aumento al Nord, Toscana e Marche, in diminuzione nel resto del Centro e al Sud. Venti deboli o moderati di Maestrale in Puglia e Basilicata; mossi o molto mossi il Basso Adriatico e lo Ionio.

Previsioni meteo per martedì. Martedì tempo in generale soleggiato con l’eccezione di una certa nuvolosità pomeridiana sui rilievi, in particolare al Nord-Est, sulle regioni adriatiche e in Calabria ma, con basso rischio di piogge. Venti moderati o forti di Maestrale su medio e basso versante adriatico, e al Sud, con mari mossi o molto mossi. Temperature in ulteriore lieve calo nelle regioni centrali adriatiche e la Sud, con valori quasi ovunque nella norma.