Indonesia, le immagini del tornado nell'isola di Giava: i danni e le conseguenze

Nei giorni scorsi un violentissimo tornado ha colpito l'Indonesia. La tromba d'aria ha travolto l'Isola di Giava occidentale, la più meridionale tra le principali isole dell'arcipelago indonesiano con conseguenze drammatiche. Danni e disagi nella cittadina di Rancaekek.

Tornado in Indonesia: danni e disagi nell'isola di Giava

Un tornado distruttivo ha colpito l'Isola di Giava occidentale, in Indonesia, lasciando una scia di distruzione, case abbattute e diversi feriti. Quattro i distretti colpiti dalla forza e potenza del tornado. Si tratta delle Reggenze di Sumedang e Bandung, ‌nella provincia di Giava Occidentale in Indonesia, dove il conto dei danni e delle vittime è serio. Sarebbero 60 le abitazioni travolte dal tornado e almeno 22 i feriti. Il fenomeno atmosferico si è abbattuto in Indonesia intorno alle ore 16 locale di mercoledì 21 febbraio interessando i sottodistretti di Cicalengka e Rancaekek nella Reggenza di Bandung e Jatinangor e Cimanggung nella Reggenza di Sumedang.

La stima dei danni più ingenti riguarda la cittadina di Rancaekek dove la furia del tornado ha scoperchiato i tetti delle casi, divelto i cartelli stradali e distrutto diversi capannoni industriali.

Indonesia, tornado lascia scia di distruzione

Uka Suska‍ Puji Utama, il capo del ​BPBD della‌ Reggenza di Bandung, ha comunicato che sono più di 50 le case distrutte dalla furia del tornado precisando che le squadre dei soccorsi sono ancora al lavoro. Intanto le immagini e i video del tornado sono stati condivisi e pubblicati sui social; foto in cui si vede la furia e la potenza del tornado spazzare via tutto quello che incontra sulla strada. Un fenomeno che ha scosso la popolazione generando paura tra i cittadini e gli abitanti.

Il passaggio del tornado ha lasciato la distruzione dietro di sé: case danneggiate e distrutte, ma anche persone ferite e senza dimora. Le autorità‍ locali e le squadre⁤ di ⁣soccorso sono impegnate sul campo per fornire tutta l'assistenza alle persone coinvolte dalla furia del tornado e alla vittime. Non solo, la comunità locale e⁤ internazionale sta lavorando per offrire supporto e aiuto in tutte le aree colpite dell'Indonesia.