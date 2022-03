Indonesia, eruzione del vulcano Monte Merapi: evacuazioni in corso

Nuova eruzione del vulcano Monte Merapi in Indonesia. Tanta paura nel cuore della notte quando centinaia di cittadini sono dovuti fuggire dalla proprie abitazioni completamente ricoperte dalla cenere. Al momento non si segnalano vittime.

Monte Merapi: lava e ceneri sull’isola di Giava

Il vulcano Monte Merapi, situato sull’isola di Giava in Indonesia, è tornato a eruttare. Una eruzione imponente con emissioni di lava che hanno spinto le ceneri fino alle abitazioni di circa 250 residenti costretti a lasciare le proprie case per trasferirsi in rifugi temporanei allestiti nei villaggi di Glagaharjo e Umbulharjo nella provincia di Yogyakarta e nel distretto di Klaten di Giava Centrale.

L’Agenzia di ricerca geologica e vulcanologica dell’Indonesia ha esortato tutti gli abitanti, che vivono lungo i pendii del Monte Merapi, ad allontanarsi a circa 7 chilometri dal cratere del vulcano per evitare nuove possibili eruzioni di lava, nubi di gas e cenere. Stando alle notizie pervenute dalla stampa locale non si registrano morti e feriti, ma solo lo sfollamento di una piccola parte della popolazione.

Indonesia, eruzione vulcano Merapi: boati avvertiti a chilometri dall’isola

Il Monte Merapi è tra i vulcani più attivi e pericolosi dei 120 presenti in Indonesia. Basti pensare che dal 1548 si contano ben 68 eruzioni tra cui una delle più violente risale a ottobre-novembre del 2010 quando il vulcano, in seguito a flussi piroclastici, ha causato la morte di 353 persone.

Del resto molte parti dell’Indonesia sono da sempre soggette a terremoti ed eruzioni. La nazione del sud est asiatico, formata da migliaia di isole vulcaniche, infatti, si trova lungo la Cintura di Fuoco, ossia una serie di linee di faglie a forma di ferro di cavallo attorno all’Oceano Pacifico.

L'ultima eruzione del Monte Merapi è stata talmente forte tanto da essere avvertita anche a chilometri di distanza dal cratere del vulcano. A confermarlo è Abdul Muhari, il portavoce della National disaster mitigation agency Abdul Muhari. Intanto, nonostante la potenza eruttiva, il Centro per la mitigazione dei rischi geologici e vulcanici non ha aumentato lo stato di allerta, fermo al secondo livello di quattro.