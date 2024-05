Il fenicottero Gertrude ha deposto il primo uovo ad una età da record: la storia

Foto di repertorio

C'è una storia che sta facendo il giro del web. Protagonista è il fenicottero Gertrude. Come mai è divenuto famoso? Ebbene pare abbia finalmente deposto il suo primo uovo all’età di 70 anni. Ecco tutti i dettagli sul fenicottero sfortunato in amore che è però riuscito a sorprendere tutti e a battere alcuni record. La storia Gertrude, riportata dalla Bbc, è un esempio di resilienza per tutti. Ora sappiamo ancor di più che la vita può sempre sorprenderci.

Gertrude, fenicottero da record: deposto il primo uovo a 70 anni

Dalla riserva naturale di Pensthorpe, vicino a Fakenham, nel Norfolk, giunge fino a noi, dopo essere divenuta virale sul web e sui social, la storia del fenicottero Gertrude che fa parte di una colonia di 65 esemplari. Cosa ha di così eccezionale questa storia e perché è divenuta virale? Ebbene pare che Gertrude, sfortunata in amore, abbia deposto il suo primo uovo a 70 anni quando di solito la vita di un fenicottero dura solo intorno ai 40 anni.

Secondo gli esperti è davvero improbabile che l'uovo si schiuda, ma non si può porre limiti alla Divina Provvidenza visto oltretutto che un record è stato già battuto. A rendere già famosa Gertrude è il fatto che è riuscita a deporre comunque l'uovo alla sua età dimostrando appieno le sue caratteristiche materne e attraversare così il processo naturale di cura del nido.

Perché Gertrude è detta sfortunata in amore?

Molto probabilmente a Gertrude non farà piacere essere divenuta famosa come il fenicottero sfortunato in amore, ma è bene capire come mai le sia stata affibbiata questa etichetta.

Gli esperti ci chiariscono che nonostante la colonia fosse ricca di esemplari. Gertrude non era mai riuscita a trovare un compagno e riprodursi. Poi qualcosa è cambiato. Il merito è da attribuire all'arrivo di Gil, un esemplare di 37 anni, che è divenuto il suo nuovo amore.