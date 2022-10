Le idee migliori vengono sotto la doccia (e c'è un motivo scientifico)

Quante volte è proprio facendo la doccia che si hanno le idee più brillanti? In proposito, è bene sapere che non è affatto una casualità: infatti, le idee creative e le soluzioni ai problemi complessi e di difficile interpretazione vengono quando il cervello è impegnato in maniera moderata. Una bella doccia calda o altre attività rilassanti ci permettono di trovare l’equilibrio e di fare vagare liberamente il cervello (quello che in inglese si chiama mind-wandering) con associazioni di idee ampie, libere e casuali.

Il giusto livello di attenzione stimola la creatività

Il nostro cervello non si spegne mai: anche quando non pensiamo in maniera consapevole la mente vaga e questo, in alcuni casi, può promuovere la creatività e lo sviluppo del pensiero laterale. Uno studio scientifico intitolato Inspired by distraction: mind wandering facilitates creative incubation (Ispirati dalla distrazione: il vagare con la mente facilita l'incubazione creativa) ha evidenziato come questa tendenza predisponga a risolvere problemi complessi che in maniera completamente lucida - invece - si faticano a gestire.

Gli esperti lo chiamano proprio effetto doccia, in pratica è quel giusto equilibrio tra mente che viaggia e attenzione consapevole. Infatti in un ulteriore studio scientifico, pubblicato sulla rivista scientifica Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, è stato dimostrato che uno stato di noia o di disattenzione completa non porta gli stessi benefici: servono stimoli moderatamente coinvolgenti, proprio come quelli di una doccia calda o un video che attiva in parte il cervello, per ottenere i risultati migliori.