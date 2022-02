I porti che inquinano di più: ecco la classifica europea, a che punto è l'Italia?

Quali sono i porti che inquinano di più? Cosa dice la classifica europea e a che punto è l'Italia? L’organizzazione ambientalista Transport&Environment ha stimato le emissioni di CO2 dei porti europei e stilato una classifica. Per costruirla si è preso in considerazione sia l'inquinamento prodotto dal commercio via mare, sia quello prodotto dalle navi ormeggiate. Queste ultime causano ugualmente emissioni di anidride carbonica davvero considerevoli e che non possono essere sottovalutate.

La classifica dei porti che inquinano di più: Paese dopo Paese

Al primo posto si è classificato il porto di Rotterdam. Qui le emissioni toccano quota 13,7 milioni di tonnellate ogni anno per le operazioni di carico e scarico. Numeri molto lontani rispetto ai porti presenti nelle città di Anversa e Amburgo che si sono rispettivamente fermate a quasi la metà ovvero a 7,4 e 4,7 milioni di tonnellate di CO2 all'anno.

A che punto della classifica è l'Italia? Se si pensa ai paesi e non alle singole città possiamo dire che il nostro Paese sia al terzo posto. In Italia, infatti, vengono emesse, annualmente, circa 15 milioni di tonnellate di CO2. In Olanda, invece, ben 17,6 milioni. La distanza tra il primo e il terzo posto è davvero minima.

Dati di transportenvironment.org

I porti più inquinanti: città per città in giro per tutta Europa

In quali città vi sono i porti più inquinanti?

Rotterdam 13,7 milioni

Anversa 7,4 milioni

Amburgo 4,7 milioni

Algeciras 3,3 milioni

Barcellona 2,8 milioni

Pireo 2,7 milioni

Valencia 2,7 milioni

Bremerhaven 2,3 milioni

Marsiglia 2,3 milioni

Amsterdam 2,1 milioni

L'Italia quanto inquina? Le emissioni e le posizioni in classifica

Insomma possiamo tirare un sospiro di sollievo? Come si vince nelle prime dieci città non si trova nessun porto italiano. Subito dopo Amsterdam però viene Genova. Peccato inoltre che a livello generale l'Italia sia al terzo posto. Le cose peggiorano perché l’Italia si ritrova al primo posto se si contano le emissioni generate dalle attività navali nei porti.

Di quali attività si tratta? Si fa riferimento alle operazioni di carico, scarico e rifornimento delle navi. Perché tale risultato negativo? Oltre ad avere il maggior numero di porti rispetto ad altri paesi, l'Italia ha molte navi gasiere che passano diverso tempo nel porto, ma anche tante navi da crociera che generano molte emissioni oltre a questo vi è una certa mancanza di impianti a terra per l'alimentazione elettrica delle navi ormeggiate.

Per avere una classifica dei porti italiani più inquinanti occorre far riferimento ad un'altra lista stilata però ormai quasi tre anni fa.

Capofila era il porto di Venezia. Secondo posto per Civitavecchia e terzo per Napoli. Questi gli altri porto che seguivano.