Halloween, il significato e l'origine della "spaventosa" festa: dai film di massa al 'dolcetto e scherzetto'

Halloween è una delle feste più cool degli ultimi anni, ma in pochi conoscono la sua vera storia. Per molti, complice anche la cultura di massa legata ai film hollywoodiani, la formula magica 'dolcetto o scherzetto', gli addobbi sulle case e le spaventose zcche, la festa viene associata agli Stati Uniti d'America, ma in realtà le sue origini sono in Europa. Ecco dove.

La storia di Halloween, le origini di una festa non americana

La festa di Halloween è diventata una tradizione oramai non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo. Amata da grandi e piccini, la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre viene festeggiata con travestimenti, addobbi e le immancabili zucche senza dimenticare i tantissimi ragazzini pronti a spaventare i vicini con "dolcetto o scherzetto". Inutile negarlo, Halloween è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell'anno anche in Italia. Ma è giusto sapere che questa spaventosa festa ha origini molto vicine al nostro paese, visto che non è nata oltreoceano in America, ma in Scozia. Intorno al 1795 il termine All Hallows’ Eve era già molto in uso in Scozia poi diventato il noto Halloween.

In realtà l'origine di Halloween per molti studiosi è legata alla festa di Samhain, il capodanno celtico con cui si festeggiava il passaggio dal periodo estivo a quello invernale. La festa di Samhain durava una settimana: sette giorni in cui il mondo terreno e quello dell'aldilà avevano la possibilità di incontrarsi. Con l'avanzata dell'Impero Romano alla conquista delle terre celtiche, gli antichi romani cancellarono tutte le feste pagane considerate "diavolo". Per questo motivo la festa di Samhain fu cancellata e al suo posto fu istituita la festa di Ognissanti celebrata il 1 novembre. Nell'800, con la migrazione degli irlandesi negli Stati Uniti d'America, la festa di Halloween è tornata alla ribalta diventando un evento amatissimo e festeggiato da tutti.

L'usanza del dolcetto o scherzetto, oggi, trick-or-treat risale alla festa di Samhain

Tra i momenti più attesi della festa di Halloween c'è sicuramente quello di "dolcetto o scherzetto", uno dei più amati dai bambini e dai ragazzini liberi di poter girare per le case "obbligando" le persone a regalare caramelle, cioccolatini e squisitezze varie per non subire dispetti. Anche l'usanza del 'dolcetto o scherzetto' risale alla festa di Samhain quando, durante la notte del 31 ottobre e 1 novembre, i vivi lasciavano del cibo in omaggio ai defunti.

Secondo altri, invece, durante il Medioevo erano i mendicanti a girare per le case richiedendo 'dolcetto o scherzetto' in cambio di preghiere per i defunti. L'usanza, una volta arrivata in America, si è trasformata nel famosissimo "trick-or-treat" diventando virale in tutto il mondo!

Halloween e le zucche: perché?

Dal dolcetto o scherzetto all'usanza delle zucche, il simbolo della festa di Halloween! Non è 31 ottobre senza una zucca intagliata e riutilizzata per spaventare amici e vicini! L'usanza della zucca, diventata famosa nel mondo grazie all'America, è originaria dell'Irlanda. Si tratta di Jack-o'-lantern, la storia del fabbro Stringy Jack. L'uomo aveva il vizio dell'alcol e ad una certa per pagare i suoi debiti decise di scendere a patto con il diavolo legandosi a lui per 10 anni.

Purtroppo Jack muore l'anno dopo, proprio nella notte di Halloween, e una volta arrivato in paradiso viene mandato all'inferno. Qui incontra il diavolo che, nel cacciarlo dall'inferno, gli lancia un tizzone ardente. Jack decise di inserire questo tizzone infuocato all'interno di una zucca trasformandola così in una lanterna per farsi luce durante le peripezie tra il paradiso e l'inferno. Dalla storia di Jack e della sua lanterna è nata l'usanza di inserire all'interno di zucche dei lumini trasformando questo ortaggio, appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, in qualcosa di mostruoso!