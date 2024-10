Halloween 2024, storia e tradizioni di una festa tutta americana

Halloween 2024, che si celebra il 31 ottobre 2024, è una delle festività più iconiche negli Stati Uniti, famosa per le sue zucche intagliate, costumi spaventosi e "dolcetto o scherzetto". Tuttavia, le origini di questa festa risalgono a migliaia di anni fa, intrecciando elementi di antiche tradizioni celtiche e influenze cristiane, che si sono evolute nel corso dei secoli fino a diventare una vera e propria festa americana.

Le origini di Halloween, storia e tradizioni

Halloween deriva dall'antica festa celtica di Samhain, celebrata nelle isole britanniche. Samhain segnava la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno, un periodo in cui si credeva che il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti fosse più sottile. Si accendevano falò e indossavano maschere per spaventare gli spiriti maligni.

Con la diffusione del cristianesimo, molti di questi rituali furono integrati nelle celebrazioni cristiane. La Chiesa cattolica stabilì il 1° novembre come la festa di Ognissanti (All Saints' Day) per onorare i santi, mentre la notte precedente divenne conosciuta come All Hallows' Eve, in scozzese, da cui il termine Halloween.

La tradizione americana di Halloween

La festività giunse negli Stati Uniti grazie agli immigrati irlandesi nel XIX secolo, che portarono con sé le tradizioni legate a Samhain. Ma fu solo nel XX secolo che Halloween si trasformò in una celebrazione di massa americana, con l'introduzione di costumi, party a tema e il famoso "trick-or-treat" (dolcetto o scherzetto), in cui i bambini si travestono e vanno di casa in casa a chiedere dolci.

Una delle tradizioni più riconoscibili è la Jack-o'-lantern, la zucca intagliata con facce spettrali. Questa usanza deriva da un'antica leggenda irlandese su un uomo chiamato Stingy Jack, condannato a vagare sulla terra con una lanterna scavata da una rapa.

Halloween oggi

Oggi Halloween è una festa prevalentemente associata agli Stati Uniti, dove adulti e bambini si preparano con settimane di anticipo, decorando le case con fantasmi, ragnatele e zucche. Anche altre nazioni hanno abbracciato la festività, adattando le tradizioni a livello locale. In particolare, il fenomeno del costume si è evoluto, passando da temi spaventosi a costumi ispirati alla cultura pop.

Halloween 2024 promette di essere così una nuova celebrazione con feste in costume, maratone di film horror e una riscoperta delle tradizioni più antiche. Se da una parte mantiene il suo fascino moderno, dall'altra, le radici storiche di Halloween sono sempre più riconosciute e celebrate.