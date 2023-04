Grandine negli Usa, chicchi grandi come palle da baseball: le immagini impressionati. VIDEO

Una serie di tempeste si è abbattuta nelle scorse ore sugli Stati Uniti, colpendo in particolare il Texas e la Florida. In entrambi gli Stati si sono registrate violente grandinate, con chicchi grandi come palle da baseball, che sono state filmate da diverse persone e diventate virali sui social network. I dati ufficiali riportano almeno 60 grandinate nelle ultime ore, con misure record: a Bellmead, in Texas, sono stati registrati secondo la Cnn chicchi dal diametro di oltre 11 centimetri. Le perturbazioni hanno portato anche danni in Texas.

Grandine in Texas: il bilancio dei danni

Secondo quanto riportato dal New York Times, infatti, almeno 37mila persone sono rimaste senza elettricità a causa del maltempo. Inoltre, almeno 300 voli in arrivo o partenza dall’aeroporto di Dallas sono stati cancellati. Al confine con la Louisiana, poi, centinaia di vetture sono state danneggiate dalla grandine. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha fatto sapere di aver mobilitato le squadre di soccorso per aiutare a contenere i danni causati dalla tempesta. Tempesta che nelle prossime ore potrebbe portare ulteriori grandinate spostandosi verso la Florida.