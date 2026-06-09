Grande squalo bianco avvistato nel Mediterraneo

Foto d'archivio.

Un grande squalo bianco adulto è stato avvisato e filmato sott'acqua nel suo habitat naturale durante una spedizione nel Canale di Sicilia, tra la Sicilia e la Tunisia. Si tratterebbe della prima documentazione video subacquea di un esemplare adulto della specie nel Mar Mediterraneo.

Il gruppo di subacquei impegnati nelle operazioni di recupero delle cosiddette reti fantasma, attrezzi da pesca abbandonati che continuano a rappresentare una seria minaccia per la fauna marina, si sono imbattuti in un evento davvero raro. Come mai lo squalo si trovava li? Secondo gli studiosi il predatore possa essere stato attirato dagli animali rimasti impigliati nelle reti recuperate durante l'intervento.

Grande squalo bianco nel Mediterraneo: quando e dove è stato avvistato

La notizia del momento riguarda le immagini riprese da un gruppo di sub impegnati in un'altra missione di un grande squalo bianco nel Mediterraneo. L'avvistamento è avvenuto, per la precisione, nel corso di una missione organizzata dalla Fondazione Healthy Seas insieme alle associazioni Ghost Diving e The Society for Documentation of Submerged Sites. Dove? Nel Mediterraneo, o meglio nel Canale di Sicilia, tra la Sicilia e la Tunisia.

Perché proprio nello Stretto di Sicilia? Perché quest'ultimo era il luogo scelto per la missione dei sub visto che il posto è considerato uno degli hotspot di biodiversità più importanti del Mediterraneo, ma è anche una delle aree maggiormente interessate dall'attività di pesca.

La missione dei sub riguardava il recupero delle reti fantasma che continuano a intrappolare numerose specie marine, trasformando fondali e relitti sommersi in vere e proprie trappole per pesci, tartarughe e altri organismi.

L'importanza delle immagini riguardanti il grande squalo bianco

Non vi sono squali bianchi nel Mediterraneo? Ni. Il grande squalo bianco è una specie sempre più rara nel Mediterraneo. Le immagini hanno assunto una importanza rilevante proprio perché è raro che vi siano rimasti esemplari ed è ancora più raro riuscire ad immortalarli.

Le informazioni sulla presenza di questa specie, infatti, derivano spesso da catture accidentali o dal ritrovamento di esemplari morti. In questo caso è stato un colpo di fortuna poterlo immortalare vivo mentre scorrazzava felice per il fondale. Gli esperti sottolineano, inoltre, che osservazioni di questo tipo contribuiscono a comprendere meglio la distribuzione della specie e confermano l'importanza di proteggere gli ecosistemi marini.