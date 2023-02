La Grande Muraglia cinese coperta dalla neve: le immagini mozzafiato. VIDEO

Uno spettacolo mozzafiato, da uno dei luoghi più belli del mondo: in questi giorni la Grande Muraglia cinese è ricoperta di neve e, grazie alla fine delle restrizioni per il contenimento del Covid-19 in Cina, i turisti sono potuti tornare ad ammirare questo incredibile scenario. Prima della pandemia, la Grande Muraglia era uno dei luoghi più visitati nel Paese: lunga 8.850 km, è Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1987 e una delle Sette meraviglie del mondo moderno dal 2007.

Grande Muraglia cinese: la storia

La storia della Grande Muraglia cinese è lunga quasi quanto la Muraglia stessa: la prima opera di costruzione iniziò intorno al 215 avanti Cristo, per decisione dell’imperatore Qin Shi Huang. Delle mura originarie, però, non è rimasto quasi più nulla e la Muraglia ha subìto varie modifiche e ricostruzioni nel corso del tempo. L’attuale struttura risale all’edificazione voluta dalla dinastia Ming a partire dal XIV secolo. Oggi l’immensa costruzione, che comprese tutte le ramificazioni della Muraglia arriva a misurare oltre 21.100 chilometri, è in larga parte in rovina. Alcuni tratti, specialmente nelle zone turistiche della Cina, sono invece stati restaurati e vengono conservati in ottime condizioni per la gioia dei turisti da tutto il mondo.

Grande Muraglia cinese: è visibile dallo Spazio?

Infine, una curiosità: uno dei miti più noti sulla Grande Muraglia è che questa sia visibile dallo spazio. Sebbene sia un’idea affascinante, in realtà non è così: nonostante l’incredibile lunghezza, la Muraglia è larga dieci metri. Non è insomma possibile per l’occhio umano catturare un oggetto di questa dimensione dallo spazio. Può invece risultare visibile dall’orbita terrestre bassa, ma solo in condizioni meteorologiche perfette.