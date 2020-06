Giovedì tempo meno instabile

L’instabilità caratterizzerà le condizioni meteo per buona parte della settimana con frequenti improvvisi temporali soprattutto al Centro-Nord, mentre le temperature continueranno a oscillare attorno a valori normali per gli inizi di giugno.



Le previsioni per le prossime ore



Nella giornata di giovedì la circolazione di aria fresca e instabile presente sull’Italia da alcuni giorni inizierà lentamente ad indebolirsi e a muoversi verso Levante. Il tempo sarà comunque ancora instabile soprattutto sulle regioni centrali e in Campania con rischio di temporali. Ancora qualche rovescio o temporale isolato anche al Nord, più probabile sui rilievi e in Piemonte Venerdì si assisterà a un contenuto rialzo della pressione atmosferica e a un generale miglioramento del tempo con temperature in aumento e venti moderati di Scirocco sulla Sardegna. Nel corso del fine settimana una perturbazione si avvicinerà lentamente alla parte occidentale del nostro Paese: i settori che potrebbero essere interessati dal nuovo peggioramento potrebbero essere la Sardegna, le regioni centrali tirreniche e l’estremo Nordovest.