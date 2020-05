Giovedì ancora tempo soleggiato e clima primaverile

Fino a giovedì il tempo si manterrà nel complesso buono in Italia grazie alla protezione dell’alta pressione che, stabilmente allungata sull’Europa Occidentale, continua a proteggere anche il nostro Paese dal passaggio di vere e proprie perturbazioni. Nonostante ciò, il nostro lato orientale resterà esposto a correnti provenienti dai Balcani: non mancherà qualche temporale, il cui sviluppo sarà favorito dai venti relativamente freschi che continueranno a scivolare sulla nostra Penisola. Si tratterà comunque di temporali per lo più isolati e di breve durata, in generale concentrati sulle zone montuose. Tra venerdì e la giornata di sabato, la situazione è destinata a cambiare: un vortice di bassa pressione con aria più fredda in quota attraverserà velocemente la nostra Penisola, favorendo un sensibile aumento dell’instabilità che porterà alla formazione di numerosi improvvisi temporali.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì al mattino prevalenza di tempo soleggiato, con qualche nube in più al Nord-Est, in Piemonte e sull’Appennino meridionale. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità in montagna, con isolati rovesci o temporali sulle zone alpine. In serata aumento dell’instabilità tra Lombardia orientale, Veneto e successivamente anche su Emilia Romagna e basso Piemonte. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento. Clima più caldo, ma gradevole, al Nord e regioni tirreniche. Venti settentrionali più sostenuti tra Adriatico centro-meridionale e Ionio; altrove soffieranno deboli.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì giornata di sole al Sud e sulle Isole. Al Centro-Nord nubi sparse. Ampie schiarite in Valle Padana e sulle coste del Centro. Nelle ore centrali del giorno possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto sui monti. Instabile anche sul basso Piemonte, in Liguria, nelle zone interne del Lazio e della Toscana, sul Bresciano e nel Veronese. In serata temporali e rovesci su Alpi occidentali, Lazio e Abruzzo. Temperature minime in leggero rialzo, massime in diminuzione al Centro-Nord. Giornata ventosa per venti moderati orientali o sud-orientali sui canali di Sardegna e di Sicilia. Nelle altre zone venti in generale deboli, salvo rinforzi nelle aree temporalesche.