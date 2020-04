Giovedì ancora piogge sul medio Adriatico e al Sud

Nelle prossime ore avremo ancora una situazione di moderato maltempo sul medio versante adriatico e al Sud, mentre nel resto d’Italia il tempo sarà in generale bello e caratterizzato da temperature in crescita. Venerdì, grazie al rialzo della pressione, prevalenza di bel tempo, con ultime piogge residue confinate sulle estreme regioni meridionali. Nel fine settimana ci attendono giornate nel complesso gradevoli: sabato splenderà il sole quasi dappertutto, mentre domenica aumenterà l’instabilità, ma con poche piogge per lo più concentrate sulle zone montuose e sulle Isole Maggiori. Un fine settimana in cui le temperature faranno registrare valori quasi dappertutto al di sopra della norma, specie al Nord, dove sono attesi picchi di 25gradi.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì cielo sereno o al più poco nuvoloso al Nord, Toscana, Umbria e Marche. Nuvole sul resto d’Italia, anche se in Abruzzo, Molise e Lazio nella seconda parte del giorno sono previste schiarite: nel corso del giorno piogge sparse su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e, a carattere più isolato, anche su Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Appennino Campano e Sardegna. Rischio di rovesci e temporali tra Calabria ionica e Sicilia orientale. Temperature massime in diminuzione in Calabria e Sicilia, in crescita invece in gran parte del Centro-Nord e Sardegna. Moderato Scirocco su Basso Adriatico e Ionio.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì alternanza tra sole e nuvole all’estremo Sud e Isole, con qualche scroscio di pioggia su Calabria Meridionale, Sicilia Orientale e versante tirrenico della Sardegna. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in crescita, soprattutto nel versante adriatico: massime in generale comprese fra 19 e 24 gradi al Centro-Nord, 17 e 21 gradi al Sud e Isole.