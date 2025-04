Giornata mondiale della salute: 15 anni di vita in più a 50 anni senza 5 fattori di rischio

Il segreto di una maggiore longevità per i cinquantenni sta in 5 fattori e abitudini. Pressione arteriosa controllata, niente fumo, colesterolo nei limiti, niente diabete e peso nella norma promettono, come aspettativa di vita, fino a 14,5 anni in più e di essere più liberi da malattie cardiovascolari rispetto a chi non ha queste cinque caratteristiche.

Giornata mondiale della salute

È il risultato di un'ampia ricerca, riportata dall’Ansa e pubblicata sul New England Journal of Medicine. Lo studio ha utilizzato anche i dati del progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità e riporta al centro l’importanza degli stili di vita nella Giornata mondiale della salute del 7 aprile, che ricorda con il World Health Day la fondazione dell’Oms nel 1948.

I dati da un campione di 2 milioni di persone

I ricercatori del Global Cardiovascular Risk Consortium si sono concentrato su un campione di oltre 2 milioni di persone di 39 Paesi. "Lo scopo di una delle indagini più complete fino ad oggi sull'effetto dei fattori di rischio sull'aspettativa di vita era capire in che modo e in che misura l'assenza o il controllo di questi cinque fattori influenzi l'aspettativa di vita", spiegano Luigi Palmieri e Chiara Donfrancesco, responsabili delle coorti di popolazione del Progetto Cuore dell'Iss che hanno partecipato allo studio.

Fumo e pressione fuori controllo nel mirino

Le donne prive, all'età di 50 anni, dei cinque fattori di rischio succitati sviluppano malattie cardiovascolari 13,3 anni dopo e muoiono 14,5 anni più tardi di quelle che li hanno. Per gli uomini siamo rispettivamente a 10,6 anni e 11,8 anni. A incidere di più tra i 5 fattori di rischi sono la pressione e il fumo.