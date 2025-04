Giornata della Terra 2025: cos'è, perché si celebra e cosa fare

Ogni anno, il 22 aprile, si celebra in tutto il mondo la Giornata della Terra, un momento simbolico e concreto dedicato alla riflessione sull’ambiente e alla promozione di comportamenti sostenibili. Il 2025 non fa eccezione: in un periodo storico in cui i cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e le risorse naturali sempre più minacciate, questa ricorrenza assume un valore ancora più profondo. Ma cos’è davvero la Giornata della Terra, quali sono le sue origini e, soprattutto, cosa possiamo fare – concretamente – per onorarla?

Cos'è la Giornata della Terra e perché si celebra

La Giornata della Terra nasce ufficialmente nel 1970 negli Stati Uniti, grazie all’attivismo del senatore Gaylord Nelson, che volle creare una manifestazione in grado di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela dell’ambiente. La risposta fu straordinaria: oltre 20 milioni di americani parteciparono alla prima edizione, dando il via a un movimento globale che continua ancora oggi. Dal 1990 la Giornata della Terra è diventata un evento internazionale, coinvolgendo oltre 190 Paesi nel mondo.

Questa giornata rappresenta un’occasione per riflettere sul nostro impatto quotidiano sul pianeta e per promuovere azioni collettive che puntino alla salvaguardia degli ecosistemi, alla riduzione dell’inquinamento e alla lotta contro il cambiamento climatico. Nel 2025, con eventi sempre più estremi e una crescente emergenza ambientale globale, l’urgenza di cambiare rotta è sotto gli occhi di tutti.

Cosa fare per celebrare davvero la Giornata della Terra

Celebrare la Giornata della Terra non significa semplicemente condividere un post sui social con un hashtag a tema. Significa, piuttosto, interrogarsi sul proprio stile di vita e adottare gesti concreti, anche piccoli, in grado di fare la differenza. Partecipare a iniziative di pulizia del territorio, piantare alberi, ridurre l’uso della plastica monouso, scegliere mezzi di trasporto sostenibili o adottare un’alimentazione più consapevole sono tutti modi efficaci per contribuire.

Anche l’informazione gioca un ruolo chiave: approfondire i temi ambientali, educare i più giovani e supportare realtà impegnate nella difesa del pianeta rappresenta un impegno a lungo termine che inizia proprio in giornate come questa. Ogni gesto, se moltiplicato per milioni di persone, ha il potere di cambiare davvero le cose.

La Giornata della Terra 2025 è, dunque, un’occasione per fermarsi, riflettere e agire. Non si tratta di un semplice rito, ma di un momento in cui ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per garantire un futuro vivibile alle prossime generazioni. Perché la Terra è una sola, e la sua salvaguardia dipende da ciascuno di noi.

Eventi nella Giornata della Terra 2025

Ecco alcuni eventi organizzati in Italia in occasione della Giornata della Terra 2025:​

Napoli:

Il 22 aprile, il WWF organizza una mattinata dedicata alla natura e alla sensibilizzazione ambientale nel Parco Minopoli.

Il 24 aprile, l'Ordine dei Geologi della Campania promuove il convegno “L’abitazione degli uomini è la Terra”, un dialogo interdisciplinare tra scienza, cultura e territorio per riflettere sull’impatto umano sugli ecosistemi urbani.

Il 26 e 27 aprile, la Città della Scienza celebra la Giornata Mondiale della Terra con laboratori, incontri con esperti e dimostrazioni per ribadire l'importanza di un approccio rispettoso ed ecosostenibile verso la natura. Il 27 aprile, in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani, sarà possibile osservare un'eclissi solare con telescopi solari e occhialini speciali.

Roma:

Il 22 aprile, si terrà l'“Earth Action Day: Strategie e Politiche per un Futuro Sostenibile” presso l'Ara Pacis, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e leader del settore per discutere di energia rinnovabile e sostenibilità.

Torino:

Il 19 aprile, i Giardini Reali ospiteranno una celebrazione con workshop, mostre e discussioni sul futuro del pianeta, culminando con un incontro serale presso i Musei Reali.

Biella:

Il 22 aprile, l'Oasi WWF del Giardino Botanico di Oropa organizza un open day dedicato agli insegnanti, con una passeggiata guidata nella natura e un “Caffè nel Bosco” per condividere buone pratiche didattiche sull’ambiente.

Bergamo e Seriate:

Dal 22 al 28 aprile, si svolgerà il festival “Earth, abbiamo un solo pianeta”, una rassegna con laboratori, incontri, spettacoli e percorsi didattici curati dall’associazione Climarte, pensata per coinvolgere soprattutto i più giovani.

Palermo:

Il 22 aprile, il Museo Pasqualino ospita uno spettacolo di Opera dei Pupi alle ore 17:00, inserito nell’ambito del festival Earth Day Med, promosso dalla Fondazione Rizoma con il patrocinio del Comune di Palermo.

Sempre il 22 aprile, ai Cantieri Culturali alla Zisa si terrà l'evento “LAV's Earth Day”, un incontro gratuito e aperto a tutti per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali, previsto per le ore 18:00.