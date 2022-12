Germania nella morsa del gelo: ghiaccio per strada, gelicidio in Baviera | Le immagini

Immagine di repertorio

La Germania è stretta nella morsa del gelo. In Baviera il gelicidio ha causato numerosi problemi. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore e alcune immagini delle difficoltà incontrate dai vari abitanti nel camminare semplicemente per strada.

Germania nella morsa del gelo: cosa è accaduto

Cosa sta succedendo in Germania? Nello stato più esteso, ovvero la Baviera, negli ultimi giorni si è verificata un eccezionale gelicidio. La pioggia è rimasta allo stato liquido anche con una temperatura esterna inferiore allo 0°C e ha solidificato istantaneamente a contatto con il suolo formando uno strato di ghiaccio trasparente molto scivoloso e pericoloso. Per questo motivo le persone si sono ritrovate a non riuscire a camminare liberamente per strada senza doversi attaccare a pali, pareti e tutto ciò che incontravano sul loro cammino per assicurarsi di rimanere in piedi e non cadere rovinosamente a terra.

Oltretutto proprio in questo periodo la Germania sta vivendo il primo vero e proprio inverno dopo gli ultimi anni. In alcune zone dello Stato le temperature hanno toccato anche i -20° e i meteorologi hanno più volte l’allerta gelate e ghiaccio sulle strade.

Che cos'è il gelicidio e quando si verifica?

Quando si parla di gelicidio? Che cos'è realmente e perché si verifica? Si tratta, come ormai molti sanno, di uno specifico fenomeno meteorologico nel quale le gocce di pioggia si congelano rapidamente a contatto sia con gli alberi che con il suolo. Tali gocce, una volta a terra, vanno così a creare uno strato di ghiaccio molto pericoloso. Quando si verifica? Soprattutto nei casi in cui vi è. a livello del suolo, una temperatura inferiore a zero gradi mentre la pioggia che cade proviene da nuvole che hanno, al contrario, una temperature più alta.

Il gelicidio è davvero molto pericoloso. Lo strato di ghiaccio invisibile che si forma rischia di bloccare tutte le vie di comunicazione. Diventa difficile spostarsi con macchina, treno o bus, ma anche a piedi.

Va oltre sottolineato come il gelicidio al contrario della galaverna sia invisibile, creando così una insidia maggiore per chi è in cammino.