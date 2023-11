Genova: crolla un muraglione, diverse le auto travolte. Le immagini video

A Genova, un muraglione che sosteneva una strada adibita a parcheggio di automobili è crollato finendo in parte contro uno stabile sottostante e trascinando per diversi metri alcune auto che erano parcheggiate sulla strada sostenuta dal muraglione nel cortile del palazzo.

Crolla muraglione a Genova: auto travolte

Il crollo è avvenuto nel quartiere di Castelletto, in via Cabrini, nei pressi di via Acquarone. Immediato l’intervento da parte della squadra dei Vigili del Fuoco, quella della polizia locale e quelle dei tecnici per i primi rilievi e le prime verifiche sulle possibili cause del crollo del muraglione.

Immediate anche le verifiche per accertare che non ci siano persone sotto i detriti mentre, in via precauzionale, è stata disposta l’evacuazione degli edifici che si trovano nelle prossimità del crollo per consentire le verifiche di stabilità di tutta l'area circostante.

Le possibili cause del crollo

Ancora da accertare le cause che hanno portato al crollo del muraglione, anche se è molto probabile che a provocare il crollo potrebbero essere state le forti piogge delle ultime settimane.

#Genova Un muraglione e due auto parcheggiate sono crollati contro il retro di un palazzo a Castelletto in via Cabrini. Vicino a casa mia 😱 pic.twitter.com/ub3S1M0T6S — Volano stracci (@StracciVolano) November 9, 2023

“Sono complessivamente 12 gli appartamenti coinvolti dal crollo del muraglione avvenuto a Genova, per un totale di 20 persone sfollate. La zona è stata messa in sicurezza” - ha fatto sapere Sergio Gambino, assessore alla Protezione Civile del comune di Genova.

Delle 20 persone sfollate, spiega inoltre l’assessore, 12 hanno trovato un’altra sistemazione in autonomia, le altre otto persone sono state ospitate nelle strutture messe a disposizione dal comune di Genova. L’accesso all’area interessata dallo smottamento, che ricordiamo è di proprietà privata, è stato interdetto con alcune transenne per la protezione dei residenti e di eventuali passanti.