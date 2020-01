Gennaio esordisce con un tempo stabile

Per l'inizio dell'anno nuovo si prospetta una situazione tranquilla con tempo stabile e prevalentemente soleggiato grazie all’espansione di un’area di alta pressione verso l’Europa centro-meridionale e l’Italia. L’aria relativamente mite che accompagna l’anticiclone favorirà un rialzo delle temperature che si porteranno sopra la media, specialmente nelle aree più soleggiate del Nord, in particolare sulle Alpi dove la quota dello zero termico potrebbe salire anche oltre i 3000 metri. La stabilità atmosferica attesa nei prossimi giorni determinerà la sostanziale assenza di precipitazioni significative, una scarsa ventilazione e condizioni favorevoli alla formazione di nebbie o strati di nubi molto basse in Pianura padana.

Previsioni per Capodanno. L’anno inizierà all’insegna del tempo stabile e del cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutta l’Italia. Attenzione soltanto a qualche banco di nebbia al mattino sulle pianure del Nord e nelle valli della Toscana. Temperature per lo più in aumento sia nei valori minimi che nelle massime. Venti deboli al Centro-nord, da deboli a moderati di Maestrale al Sud e sulla Sicilia. Nella notte successiva probabile intensificazione delle nebbie sulla Val Padana e nelle valli della Toscana.

Previsioni meteo per giovedì. Inizio di giornata nebbioso in gran parte della Pianura Padana. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia con qualche locale annuvolamento nel Ponente ligure e nel nordovest della Sardegna. Nel pomeriggio le nebbie si solleveranno e andranno gradualmente dissolvendosi con temporanei strati di nubi basse tra la bassa Lombardia e l’Emilia. Un po’ di nuvole all’estremo Nordovest in estensione successiva a gran parte del Nord, Toscana, Umbria, nord del Lazio e delle Marche. Temperature senza grosse variazioni, in calo nelle aree più nebbiose del Nord. Venti settentrionali localmente moderati in Puglia, sullo Ionio e sulla Sicilia occidentale.

