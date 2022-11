Trovato un gatto senza organi sessuali maschili o femminili

Nel Regno Unito è stata documentata per la prima volta l’esistenza di un gatto senza organi sessuali: a riportare la notizia è La Repubblica, secondo cui l’animale è attualmente custodito presso il centro di salvataggio Cats Protection di Warrington. Il gatto, arrivato nella struttura che si occupa di accudire animali randagi, è stato visitato dai veterinari che hanno riscontrato l’assenza di organi sessuali esterni o interni.

La condizione di ‘Hope’

Il gatto è stato chiamato ‘Hope’ e “rappresenta un insolito caso di agenesia”, ha detto la dottoressa Fiona Brockbank. “Anche se è una condizione molto rara, ci è capitato di vedere dei gatti ermafroditi, nati con organi sessuali sia maschili che femminili. Ma mai questo tipo di sviluppo embrionale. Questa condizione è talmente rara che non esiste neppure un termine per descriverla se non agenesia degli organi sessuali, dove per agenesia s'intende il mancato o fallito sviluppo di un organo del corpo".

Il gatto sta bene

L’insolita condizione dell’animale comunque non sembra, almeno per ora, pregiudicarne la salute: "Ha 15 settimane, può urinare e defecare in modo appropriato e si comporta esattamente come ogni altro gattino della sua età. Non essendoci altri casi documentati, non sappiamo se questa condizione influenzerà la salute di Hope in futuro. Ma questo ad oggi non compromette in alcun modo la sua adozione”, hanno fatto sapere dalla struttura.