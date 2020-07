Forte maltempo al Centro-Nord

Una perturbazione atlantica (la numero 7 di luglio) attraverserà gran parte del Centro-Nord, portando numerose piogge e temporali che localmente potranno essere anche di forte intensità e associati al pericolo di grandine e intense raffiche di vento. La perturbazione abbandonerà rapidamente l’Italia tanto che giù nel fine settimana torneranno prevalenti condizioni di tempo soleggiato e stabile: da segnalare qualche rovescio o temporale sabato nelle zone interne appenniniche del Centro-Sud e domenica sulle Alpi con un po’ di nubi in transito al Nord. Le temperature saranno in linea con le medie stagionali, oscilleranno intono ai 30 gradi. Durante la prossima settimana protagonista sul Mediterraneo e sull’Italia sarà l’alta pressione nord-africana. Le giornate saranno soleggiate e stabili ma anche molto calde e con afa in aumento. attraverserà gran parte del, portando numerose piogge e temporali che localmente potranno essere anchee associati al pericolo di grandine e intense raffiche di vento. La perturbazione abbandonerà rapidamente l’Italia tanto che giù: da segnalare qualche rovescio o temporalenellee domenicacon un po’ di nubi in transito alsaranno in linea con le medie stagionali, oscilleranno intono ai 30 gradi. Durante la prossima settimana protagonista sul Mediterraneo e sull’Italia sarà. Le giornate saranno soleggiate e stabili ma anche molto calde e con afa in aumento.

Previsioni meteo per venerdì. Nel corso del giorno si svilupperanno piogge sparse, anche a carattere temporalesco, praticamente su tutte le regioni settentrionali, in Toscana, in Umbria, Marche e, a carattere più isolato, nelle zone interne dell’Abruzzo. Localmente ci sarà il rischio di temporali intensi e nubifragi, accompagnati anche da grandine e da violente raffiche di vento. Al Sud e sulle Isole maggiori prevarrà ancora il sole ma anche il caldo con punte massime fino a 35-36 gradi. Temperature in sensibile calo invece al Nord con valori per lo più tra 25 e 27 gradi. In serata migliora al Nord, salvo residui fenomeni tra Venezie ed Emilia Romagna; coinvolto ancora parte del Centro.

Previsioni meteo per sabato. Tempo in miglioramento al Nord e sul versante tirrenico: la perturbazione si sposterà verso sud facendo sentire i suoi effetti soprattutto su parte delle regioni meridionali e lungo il medio Adriatico. Isolati temporali potranno svilupparsi nelle zone interne di Abruzzo, Marche, Campania, Basilicata, Molise e Puglia centro-settentrionale. Caldo in lieve attenuazione sulle regioni centrali adriatiche, in Puglia e in Sardegna, temperature che torneranno ad aumentare al Nord.