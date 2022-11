FOMO e la paura di essere tagliati fuori: i sintomi di una forma di ansia sociale

Una nuova forma di ansia sociale si sta diffondendo a macchia d'olio. Si tratta della FOMO, Fear Of Missing Out, ossia la paura di rimanere fuori e di essere esclusi dalla rete e da quel mondo virtuale che per milioni di persone è diventato una seconda casa. Scopriamo quali sono i sintomi di questa pericolosa abitudine che potrebbe trasformarsi in dipendenza.

FOMO: cosa è la paura di rimanere esclusi e sconnessi

Per gli americani la FOMO (Fear of Missing Out) è la paura di rimanere fuori dalla rete, di essere tagliati ed esclusi dai contatti sociali e notizie che circolano sul web. Si tratta di una vera e propria ansia sociale che colpirebbe più della metà degli utenti che utilizzano un social media. A rischio sono sicuramente gli adolescenti, ma nessuno è salvo da quella che si presenta come una malsana abitudine di restare sempre connessi e collegati al mondo online. Il continuo desiderio di essere connessi e di scoprire cosa succede nel mondo dei social e del web si è trasformata in una vero e proprio disturbo sociale soprannominato FOMO, una forma di ansia spiegata così dall’Istituto europeo dipendenze, IEUD:

Prima dell’avvento dei social le persone condividevano uno spazio di incontro, di condivisione di stili di vita e di scambio di pensiero che avveniva nei circoli, nei centri aggregativi, nei locali… Adesso grazie alla rete questi luoghi “comunicativi” sono le chat a tema che troviamo in Facebook, Instagram o WhatsApp. Nel web lo spazio e il tempo si accorciano e diventano immediati. Nel nostro tempo libero e nel lavoro i social diventano un luogo dove tendenzialmente spendiamo del tempo e all’interno della relazione virtuale, soddisfiamo il nostro bisogno di stare con l’altro e di essere connessi".

FOMO, tutti i sintomi della paura di rimanere fuori dalla rete

Ma quali sono i sintomi di chi soffre di FOMO? Prima di tutto l'ansia continua di leggere ed essere perennemente connessi, ma anche batteria sempre carica e uso smodato dello smartphone. Si tratta di sintomi facilmente individuabili come precisato dall'Istituto europeo dipendenze che li ha elencati: