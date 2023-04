Riserva Lago di Sibolla, apertura straordinaria per la fioritura dei narcisi

Chi sta programmando un fine settimana full immersion nella natura potrà beneficiare dell'apertura straordinaria della Riserva Naturale Lago di Sibolla. L'area protetta ha infatti programmato due giorni di apertura straordinaria per consentire a tutti di godere dello spettacolo emozionante dei narcisi in fiore.

Lago di Sibolla "incastonato" nella fioritura di narcisi

A pochi passi da Tau - piccola cittadina situata nel comune di Altopascio (Lcca) - si trova la riserva naturale del Lago di Sibolla. La zona umida si estende per circa 60 ettari e ospita uno specchio d'acqua in cui vivono aironi coloniali e diverse altre specie di uccelli acquatici. A fare da cornice al lago c'è un'area palustre fatta di prati incolti e campi tuttora coltivati, mentre nella parte sudorientale e in quella orientale del bacino si trovano i boschi.

La riserva naturale rappresenta - dal punto di vista floristico - uno dei più importanti biotopi palustri della Toscana. Tra le specie floreali presenti spiccano i narcisi, che proprio in questi giorni hanno iniziato a fiorire e regalare così un'atmosfera suggestiva a tutto il parco.

Lo specchio d'acqua si presenta infatti "incastonato" come un gioiello tra il bianco e il giallo dei narcisi, che riempiono l'aria con il loro inebriante profumo. La vista spettacolare che offrono è stata alla base della decisione presa dall'amministrazione comunale di Altopascio che - in collaborazione con l'associazione "Amici del Padule di Fucecchio" - ha previsto un'apertura straordinaria per il prossimo fine settimana.

Weekend alla Riserva Lago di Sibolla

Sabato 15 e domenica 16 aprile è prevista un'apertura straordinaria del parco, con visite guidate che permetteranno di ammirare una delle più suggestive fioriture di narcisi. Cittadini, escursionisti, appassionati e curiosi potranno così programmare un fine settimana alla scoperta della riserva naturale.

Per la giornata di sabato 15 aprile sono previste visite guidate alle 15.30 e alle 16.30, mentre domenica 16 aprile sarà possibile concedersi una full immersion nella natura con escursioni che partiranno già dalle 9.30 del mattino.

Il centro visite sarà aperto dalle 15 alle 18.30 di sabato e domenica con orario 9/12 e 15/18.30. Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione, da fare telefonicamente al numero 388.0466194 o per email all’indirizzo [email protected].