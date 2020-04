Fino a Pasquetta giornate soleggiate con clima tipico di maggio

L’alta pressione consolida la sua presenza sul cuore dell’Europa, coinvolgendo in modo importante anche la nostra Penisola: anche la giornata di giovedì sarà quindi soleggiata e insolitamente calda in tutta Italia. Le condizioni di tempo anticiclonico insisteranno per tutto il resto della settimana, garantendo almeno fino a Pasqua tempo bello e stabile in tutta Italia, con temperature sempre al di sopra delle medie stagionali: in particolare al Nord e nel versante tirrenico, a partire da venerdì, si potrebbero persino toccare punte di 25 gradi, con uno scarto dalla norma anche di 7-9 gradi.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo ben soleggiato in tutte le regioni, salvo locali e modesti annuvolamenti pomeridiani attorno all’Appennino centrale e nelle aree interne montuose di Sicilia e Sardegna. Venti: localmente moderati settentrionali su Adriatico meridionale, Salento, Canale d’Otranto e Ionio al largo, dove i mari risulteranno a tratti ancora mossi. Temperature: massime in lieve generale aumento, per lo più compre tra 18 e 22 gradi, ma con punte fino a 23-24 gradi al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì avremo un’altra bella giornata di sole dappertutto. Nel pomeriggio un po’ di nubi sui rilievi alpini, nelle zone interne della Calabria e nelle zone interne delle isole maggiori. Le temperature aumenteranno ulteriormente, toccando valori di vari gradi sopra la norma, soprattutto al Centor-Nord. Venti di Maestrale moderati sulle regioni adriatiche meridionali, orientali nel canale di Sardegna. Venti deboli altrove.