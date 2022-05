Festa della mamma 2022: le iniziative, le idee regalo, le Azalee per la ricerca. Ecco dove trovarle

La Festa della mamma 2022 è ormai alle porte e domani, domenica 8 maggio, tutti ricorderemo alle nostre madri quanto è importante ciò che fanno ogni giorno per noi. Come riuscire a festeggiarla e stupirla al tempo stesso? Ecco alcune idee regalo per la festa della mamma.

Adotta un albero o un alveare, le idee regalo perfette per la mamma green

Come fare felice una mamma che dimostra particolare interesse alla salvaguardia del Pianeta? Un'idea carina e originale potrebbe essere quella di regalarle un albero o un alveare, che potrà seguire a distanza. Nel primo caso è possibile scegliere tra diverse varietà di piante: ci sono infatti piattaforme che, per l'occasione, hanno selezionato varie tipologie di alberi. Adottare un alveare invece consentirà di dare un aiuto concreto alla salvaguardia delle api, ma anche di gustare il prezioso miele ambrato che queste produrranno.

In ogni caso la mamma green potrà seguire online la storia della pianta o lo sviluppo dell'alveare, in un percorso giornaliero fatto di passione e di amore, quegli stessi sentimenti che da sempre la mamma rivolge ai propri figli.

I fiori non passano mai di moda

I fiori sono un dono sempre molto apprezzato in ogni occasione. Se poi scegliamo di acquistare l'Azalea per la ricerca il regalo sarà doppio. Non solo infatti, la faremo felice con una pianta bellissima e sempre gradita, che con i suoi eleganti fiori riempie l'atmosfera di allegria, ma contribuiremo anche a dare una mano alla ricerca. Tornano infatti nelle piazze italiane le Azalee della ricerca di Fondazione Airc, un appuntamento che si rinnova da 38 anni e che porta linfa alla scienza oncologica, da sempre impegnata a prevenire e curare i tumori.

Dove acquistare l'Azalea della ricerca

Divenuta nel tempo il fiore simbolo della festa della mamma, l'Azalea della ricerca torna quest'anno a colorare tantissime piazze italiane. Sono oltre 20.000 i volontari impegnati in un progetto solidale che prevede iniziative in moltissime piazze italiane, con la distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale della pianta simbolo. Sul sito ufficiale Airc è disponibile l'elenco completo delle piazze nelle quali sono disponibili le azalee Airc per la ricerca.

Insieme alla bellissima pianta viene consegnato anche la speciale guida, con molte preziose informazioni su prevenzione e cura dei tumori, insieme a tre ricette salutari firmate da Antonella Clerici, ambasciatrice Airc, dalla foodblogger Monica Papagna e dallo chef Stefano Sforza.

Coloro che invece si trovano magari lontano dalla propria mamma, ma non vogliono rinunciare a stupirla in un giorno così speciale, potranno trovare l'Azalea della ricerca online, su Amazon, e scegliere di farla recapitare direttamente alla donna più preziosa al mondo con un semplice clic.