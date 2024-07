Etna, nuova eruzione: spettacolare colonna eruttiva di 6 km | FOTO e VIDEO

L'Etna è tornato a dare spettacolo ieri sera e durante la notte. Una nuova eruzione iniziata ieri sera, lunedì 15 luglio 1024, e proseguita tutta la notte, ha creato anche nuovi disagi nonostante lo spettacolo suggestivo che ha sorpreso i cittadini siciliani e i tanti turisti che si trovano sull'isola.

Eruzione Etna: spettacolo durante la notte

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha reso noto che dai video delle telecamere di sorveglianza dell’INGV-OE si è evince che l’attività lavica del Cratere Voragine è iniziata alle 21:54 di ieri sera e ha prodotto una colonna eruttiva alta circa 6000 metri s.l.m..

Attività eruttiva durata tutta la notte

Stando alle rilevazioni, la colonna eruttiva si è propagata in direzione Est con segnalazione di ricaduta di cenere in diverse località, tra cui Zafferana Etnea, Viagrande e Acicastello. L’attività eruttiva del Cratere Voragine si è man mano esaurita per poi cessare intorno alle 02.10. Fino alle 5 circa di questa mattina, il Cratere Voragine ha mantenuto una moderata attività stromboliana. Per quanto riguarda il fattore sismico, l’ampiezza del tremore vulcanico ha raggiunto i valori massimi tra le 21.40 e le una di notte, per poi entrare in una fase di decremento sino alle 05.30.

Monte Etna entra en erupción en Sicilia , Italia pic.twitter.com/pEkcB6IbhJ — Alertageo (@alertarojanot) July 16, 2024

Disagi a Catania

L’Eruzione dell’Etna ha provocando gravi disagi a Catania e nei comuni limitrofi per la fitta pioggia di cenere lavica. Nonostante i disagi, da lontano, precisamente da Reggio Calabria e dai paesi oltre lo Stretto di Messina, le immagini regalano scorci emozionanti. Ad arricchire il tutto ci si è messa anche la Luna luminosa più che mai, ha illuminato l'intero scenario con sullo sfondo l'enorme colonna colonna di fumo.

L’eruzione dell'Etna ha compromesso anche la funzionalità dell’aeroporto di Catania, con molti voli cancellati o in pesante ritardo. Tutto regolare, invece, all’Aeroporto di Reggio Calabria.