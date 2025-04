Eruzione Etna: spettacolari immagini arrivano da Gravina di Catania - Foto e Video

Nei giorni scorsi l'Etna ha ripreso la sua attività stromboliana, una nuova eruzione del vulcano, simbolo dell'intera regione Sicilia, sta affascinando non solo gli abitanti ma anche i tanti turisti che in questi giorni si sono recati proprio sull'isola per trascorrere il ponte di Pasqua e quello del 25 aprile.

Eruzione Etna: spettacolari immagini da Gravina di Catania

Nella giornata di ieri, in particolare nelle ore serali, l'Etna ha regalato qualcosa di magnifico durante il suo processo eruttivo. Un momento unico per i tanti che hanno avuto modo di osservare l'attività eruttiva del vulcano, tra cui anche Fabio Tosto, che da Gravina di Catania, ha catturato un'immagine unica che ha fatto il giro del web attraverso i social ed è diventata virale.

La bellissima foto di Fabio Tosto scattata dal suo balcone di casa con l'#Etna in eruzione visto da #GravinaDiCatania il 22 aprile 2025

Foto di #FabioTosto pic.twitter.com/CxYHg1lG21 — Nunzio Zeccato (@NZeccato) April 23, 2025

Nell'immagine si vede il cratere di Sud/Est che ha dato vita a un’eruzione molto suggestiva e particolare, con il trabocco lavico ben visibile sul versante sud-orientale. La foto racconta un momento di grande intensità del vulcano, che trova conferma anche nei dati divulgati dell’INGV-OE: dalle ore 20.00 quando i sensori che si trovano sull'Etna hanno rilevato un aumento del tremore vulcanico e dell’attività infrasonica, con emissioni dirette verso Est.

La situazione oggi 23 aprile 2025 sull'Etna

Stando alle ultime notizie diramate dagli organi competenti, per quello che concerne l'attività vulcanica dell'Etna, e che riguarda la giornata di oggi, 23 aprile 2025, il quadro relativo all'eruzione è cambiato.

L’attività eruttiva del vulcano si è ridotta e in modo effettivamente notevolmente. Lo stato di tremore è in netto calo e l’Etna si limita a rilasciare soltanto gas e cenere, senza ulteriori colate di lava.

Quello che resta comunque viva, negli occhi di chi ha potuto ammirare l'Etna ieri sera, è sicuramente l’emozione trasmessa dall'immagine che Fabio Tosto è riuscito a catturare durante l'eruzione, e che racconta come la forza della natura e la bellezza di un vulcano come l'Etna siano in continua evoluzione e in grado di regalare suggestioni uniche a milioni di persone.

Di seguito proponiamo anche il video di Fabrizio Zuccarello.