Maltempo in Emilia-Romagna, esondano fiumi: vittime e centinaia di evacuati. VIDEO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore l’Emilia-Romagna: nella regione è stata dichiarata l’allerta rossa. Secondo quanto riportato da Sky TG24, nel Ravennate è esondato il fiume Lamone e almeno 250 persone sono state evacuate. A Castel Bolognese ha rotto gli argini il Senio e un uomo è stato travolto e ucciso dalla furia delle acque. A Fontanelice, nella città metropolitana di Bologna, una casa è crollata per gli smottamenti dovuti al maltempo e attualmente almeno un'altra persona è morta. Nel tardo pomeriggio di ieri, invece, a esondare è stato il Sillaro, costringendo ad evacuare alcuni residenti a Conselice.

© ANSA/Vigili del Fuoco

Maltempo in Emilia-Romagna: la situazione

"Siamo particolarmente preoccupati per l'area metropolitana di Bologna”, ha detto il sindaco della città Matteo Lepore. “Il quantitativo di pioggia caduto è molto elevato, bisogna prestare molta prudenza. Nonostante i disagi dobbiamo continuare a monitorare e lavorare”. Intanto, secondo quanto riporta l’Ansa, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in alcune zone: tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo e fra Lavezzola e Mezzano. A causare lo stop, l’innalzamento dei livelli dell’acqua in alcuni fiumi e torrenti vicini alla rete ferroviaria.

©ANSA/Vigili del Fuoco

Le attività di soccorso e recupero

Al momento a causa delle esondazioni dovute al maltempo, riporta ancora l’Ansa, le persone evacuate su tutta la provincia di Ravenna sono circa 450. In molti centri sono stati predisposti palazzetti dello sport, palestre e altre strutture per l'accoglienza. Vigili del Fuoco, Protezione Civile e anche l’esercito stanno prestando soccorso alla popolazione colpita. E il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio si sta recando nelle zone interessate dal maltempo per incontrare le autorità locali e fare il punto sulle attività di recupero e soccorso nell’area.