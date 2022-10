Eclissi di sole, ecco dove il fenomeno è stato ben visibile: foto e video

La tanto attesa eclissi solare di stamattina è terminata e in alcune zone d'Italia è stata più visibile che in altre. Abbiamo raccolto gli scatti e i video più belli dell'evento, ecco i migliori.

Eclissi di sole del 25 ottobre, foto e video

C'era attesa per l'eclissi di sole avvenuta questa mattina, l'unica visibile in Italia in tutto il 2022, e l'evento non ha deluso le aspettative. Come vi avevamo anticipato già in un nostro articolo, l'eclissi è stata visibile soprattutto al Nord, dove la percentuale di diametro solare oscurata ha raggiunto il 29-30% (solo il 22% al Sud) e, seppur fosse solo parziale e non totale, è valsa la pena osservarla e scattare qualche foto. Per avere un'altra occasione simile dovremo infatti attendere fino al 12 agosto 2026, solo allora una nuova eclissi solare sarà visibile dall'Italia. Per ora bisogna accontentarsi, perché per un'eclissi totale visibile dal nostro Paese bisognerà arrivare addirittura fino al 2081, dunque al momento una parziale va più che bene.

Sul web diversi utenti hanno pubblicato le foto e i video realizzati puntando le loro macchine fotografiche o i loro cellulari al cielo, anche se fotografare un'eclissi non è affatto semplice. In molti infatti hanno lamentato le difficili condizioni di luce che hanno fatto sembrare il sole una massa amorfa, ma altri sono riusciti a ottenere fantastici scatti, nonostante il cielo fosse nuvoloso in diverse zone d'Italia. I più fortunati, ovvero coloro che hanno potuto godere di una maggiore porzione di Sole oscurata, sono gli abitanti del Nord-Est, vale a dire di regioni come Veneto e Fiuli-Venezia Giulia. Meno fortunati invece coloro che vivono a Sud-Ovest del Paese, ad esempio in Sicilia e in Sardegna, dove tra l'altro l'eclissi è anche cominciata e terminata con qualche minuto di ritardo. Ad ogni modo, se voi non siete tra i fortunati che sono riusciti a godersi lo spettacolo, abbiamo selezionato per voi le immagini migliori riprese stamattina dalla nostra penisola.

Raga ho dovuto mettere la lente degli occhiali sulla fotocamera senno non la vedevo proprio #eclissi pic.twitter.com/X0QNHsJDPi — Giuliana (@sernaquegiu) October 25, 2022

Per chi si stesse perdendo il passaggio della Luna che “osa” coprirci il sole… #eclissi pic.twitter.com/nMV5lsIHB1 — EremitaFaggeta (@EFaggeta) October 25, 2022

L’eclissi di oggi fotografata da me mentre mi stavo letteralmente sciogliendo per il caldo (a quasi novembre, sottolineo)



1. 11:45

2. 11:58

3. 12:11

4. 12:26 (apice) #eclissisolare #SolarEclipse #eclissi pic.twitter.com/Txnl3e6RLa — Sab ४ 🪐 (@sabsounds) October 25, 2022

Good morning sunshine! ☀️



È nuvoloso, non credevo di riuscire a fotografarla e men che meno che si vedessero le macchie solari, e invece alla fine in 30 foto son riuscita a beccare un momento sufficientemente terso 😍#eclipse #eclissi pic.twitter.com/wqYh2oDVgE — Raffaella M.C.🌙✨ (@kikachan87) October 25, 2022