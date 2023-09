E-bike: tutto ciò che devi sapere sulle bici elettriche a supercondensatori, senza batterie e senza litio

Le biciclette elettriche sono sempre più apprezzate. Efficaci per ridurre l'impronta di carbonio permettono - grazie alla pedalata assistita - di muoversi rendendo l'esperienza ancora più piacevole, poiché riducono lo sforzo della pedalata. Tra le ultime novità ci sono poi le bici elettriche senza batteria, una soluzione ancor più ecologica.

Bici elettriche a supercondensatori, cosa sono?

Si tratta di biciclette elettriche in grado di garantire tutti i vantaggi offerti dalle E-bike comuni, con qualche beneficio in più per l'ambiente. Utilizzare una di queste biciclette per i propri spostamenti permette infatti di recarsi da un punto all'altro della città senza rilasciare carbonio nell'atmosfera, sfruttando la pedalata assistita che riduce lo sforzo e rende così più piacevole ogni trasferta. Si tratta di vantaggi che già conosciamo, e che hanno contribuito in maniera considerevole al successo delle e-bike. Ma allora, cos'hanno di diverso queste biciclette dalle altre? La novità consiste nell'assenza di batteria, sostituita da supercondensatori.

Il progetto delle bici Pi-Pop è di una azienda francese con sede a Orleans - la STEE - che ha sostituito le batterie tradizionali con dei condensatori in grado di immagazzinare l’energia fornita dalla pedalata del ciclista e convertirla in elettricità con un generatore.

Bici senza batteria, una scelta ancor più ecologica

Spostarsi in bicicletta è sicuramente un ottimo sistema per mantenersi in forma e ridurre le emissioni di Co2, e farlo con una bici a pedalata assistita rende questa abitudine un'esperienza piacevole. Tuttavia c'è un risvolto della medaglia, costituito dalla produzione di batterie, che richiedono l'impiego di metalli rari come il litio.

La soluzione messa a punto dall'azienda francese permette di spostarsi in maniera ancor più ecologica, poiché elimina le batterie tradizionali utilizzate per alimentare una comune bici elettrica, senza ridurne le prestazioni e i vantaggi.