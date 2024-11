Due piogge di stelle cadenti "infiammano" il cielo di novembre 2024

Il cielo tornerà a "infiammarsi" nei prossimi giorni, grazie a due sciami di stelle cadenti che promettono di dare spettacolo, e tenere con gli occhi incollati al firmamento migliaia di skywatcher.

Un appuntamento che tutti gli appassionati di astronomia non potranno perdere è quello con la doppia pioggia di stelle cadenti offerta dalle Tauridi Sud e Tauridi Nord.

Entrambi gli sciami di meteore sono originati dalla cometa 2P/Encke. Durante il suo avvicinamento al Sole, la cometa ha lasciato dietro di sé molti detriti, che hanno dato origine alla formazione di due regioni, da ciascuna delle quali scaturisce uno sciame meteorico.

Sia le Tauridi Settentrionali che quelle Meridionali prendono quindi origine dalla stessa cometa e ci regalano piogge di stelle in questo mese, seppur con picchi in giorni diversi. Il radiante, ovvero il punto dal quale sembra che le meteore partano, si trova nella costellazione del Toro, da cui prendono il nome.

Stelle cadenti spettacolari per la loro luminosità

Le Tauridi Sud e Nord sono meteore con un lungo periodo di attività. Le prime sono attive per quasi due mesi - dall’11 ottobre all’8 dicembre - mentre le seconde prendono vita due giorni dopo, il 13 ottobre, e si esauriscono un po’ prima, il 2 dicembre.

Non si tratta di stelle cadenti molto proficue dal punto di vista dell'intensità - visto che entrambe possono raggiungere uno ZHR di 5 meteore all'ora - ma sono molto apprezzate per la loro luminosità che, in alcuni casi, riesce a raggiungere e superare quella del Pianeta Venere.

Come fanno sapere dall'Uai il picco delle Tauridi Meridionali è stato stanotte, mentre quelle Settentrionali raggiungeranno la massima attività nella notte tra l'11 e il 12 novembre. Trattandosi di sciami di lunga durata tuttavia, anche le Tauridi Sud risultano ancora molto attive e in questi giorni è quindi possibile alzare gli occhi al cielo e riuscire a intercettare qualche puntino luminoso "ritardatario" che si aggiunge alle "fiammate luminose" delle Tauridi Nord, che si preparano a raggiungere il loro massimo splendore.

Come vedere le Tauridi nel cielo di novembre 2024

Come sempre accade quando parliamo di spettacoli celesti, il miglior modo per aggiudicarsi una visuale ottimale è quello di scegliere punti di osservazione piuttosto bui. Allontanandosi dalle fonti di inquinamento luminoso delle città avremmo possibilità maggiori di riuscire a catturare con lo sguardo qualche puntino luminoso.

In queste notti neppure la Luna rappresenterà un ostacolo per l'osservazione, visrto che il nostro satellite naturale - dopo il novilunio del 1° novembre - si presenta in fase crescente con una luminosità di appena il 15%. In presenza di un cielo sereno lo spettacolo sarà quindi assicurato e perfettamente visibile a occhio nudo.