Dove si trovano le "mucche di mare" e cosa sono? Ecco cosa dobbiamo sapere prima che si estinguano

Foto da Wikipedia

Dove si trovano le "mucche di mare"? Cosa sono? Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sul lamantino prima della sua estinzione.

Dove si trovano le mucche di mare: l'habitat del lamantino

Dove si trovano le mucche di mare? Prima di scoprire tutto sul lamantino sarebbe bene comprendere di che animale stiamo parlando. Si tratta di un simpatico e docile mammifero acquatico, di colore grigio, di grandi dimensioni (il peso di questo animale varia dai 400 ai 500 kg e la lunghezza è di 2.5 metri). Esso assomiglia per alcuni ad una foca più grande, per altri ad una vera e propria mucca.

Ecco il #Lamantino che Colombo ha scambiato per una sirena #livequiz pic.twitter.com/sseAw8zhRf — Super James 🦾 (@James_Cook86) April 1, 2019

Il lamantino appartiene al genere Trichechus, di cui sono note tre specie: il lamantino africano Trichechus senegalensis, il lamantino dei Caraibi Trichechus manatus e il lamantino delle Amazzoni Trichechus inunguis.

Dove vive il lamantino? Solitamente in acqua sia dolce che salata e quindi possiamo trovarlo in fiumi non troppo profondi, baie e aree costiere di:

Africa

America

India occidentale

Di solito il lamantino o mucca di mare migra verso regioni dalle acque più calde e accoglienti. In generale si tratta di animali molto resistenti e tollerano i cambiamenti ambientali.

Cos'altro dobbiamo sapere del lamantino?

Altre curiosità sui lamantini o mucche di mare? In primis che si nutre della vegetazione che cresce in acqua e che è pertanto un animale erbivoro. Mangiano tanto e a lungo. Si muovono grazie alla coda che utilizzano per nuotare e alle pinne, ma secondo un ultimo studio vengono agevolati anche dalle flatulenze. Sono animali tranquilli e socievoli, dall'indole pacata e mansueta.

Perché le mucche di mare sono a rischio estinzione?

Perché il lamantino rischia l'estinzione? Per tre motivi: