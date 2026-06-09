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Dove fare il bagno in acque dolci pulite: le migliori regioni italiane del 2026

Secondo i dati Snpa 2026, laghi e fiumi italiani confermano un elevato livello di qualità ambientale, con il 92,7% delle acque interne monitorate che viene classificato come eccellente.
Ambiente9 Giugno 2026 - ore 10:04 - Redatto da Meteo.it
Ambiente9 Giugno 2026 - ore 10:04 - Redatto da Meteo.it

Le acque interne italiane confermano uno stato di salute molto positivo, con laghi e fiumi che presentano livelli di qualità particolarmente elevati. Secondo gli ultimi dati del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), su 673 chilometri di tratti monitorati destinati alla balneazione, ben 624 chilometri ottengono la classificazione di qualità “eccellente”. Questo risultato rappresenta il 92,7% dell’intera rete nazionale controllata e dimostra l’efficacia delle attività di monitoraggio e tutela ambientale.

I fiumi e i laghi più puliti in cui fare il bagno, la classifica

I più recenti controlli sulle acque interne italiane confermano una situazione ampiamente positiva per chi frequenta laghi e fiumi durante la stagione balneare. La maggior parte dei tratti monitorati presenta infatti standard qualitativi molto elevati, con 624 chilometri che raggiungono il livello massimo di valutazione. Anche le aree classificate come “buone” mostrano risultati incoraggianti, coprendo 28 chilometri della rete controllata, mentre 14 chilometri rientrano nella fascia “sufficiente”.

A livello territoriale spiccano diverse realtà che registrano il 100% delle proprie acque interne nella categoria più alta, tra cui Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Umbria e Veneto.

Ottimi risultati anche per il Lazio e le Marche, che mantengono percentuali molto elevate di tratti eccellenti. Seguono Lombardia, Abruzzo e Piemonte, con valori comunque significativi. Nel complesso, il quadro nazionale evidenzia una qualità delle acque interne generalmente elevata, con una presenza minima di situazioni problematiche e una netta prevalenza di aree idonee alla balneazione.

L'attività di controllo e prevenzione

Gli ottimi risultati registrati per la qualità delle acque interne italiane sono il frutto di un sistema di controlli costante e diffuso su tutto il territorio nazionale. Le attività di monitoraggio vengono svolte principalmente dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, mentre in Lombardia e nella Provincia autonoma di Trento il compito è affidato alle strutture sanitarie competenti. Durante l’intera stagione balneare vengono effettuati prelievi periodici per verificare lo stato di salute di laghi e corsi d’acqua destinati alla balneazione.

Le analisi si concentrano soprattutto sulla ricerca di batteri indicatori, come Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, per valutare eventuali forme di contaminazione. Il sistema di sorveglianza consente di individuare rapidamente possibili criticità e di intervenire in tempi brevi.

Qualora vengano rilevati valori superiori ai limiti fissati dalla normativa europea, le informazioni vengono trasmesse immediatamente agli enti locali competenti. In questi casi possono essere adottate misure preventive, compresi divieti temporanei di balneazione, per tutelare la salute pubblica.

Oltre ai controlli microbiologici, vengono effettuate ulteriori verifiche per accertare la presenza di sostanze inquinanti o di fenomeni naturali che potrebbero compromettere la qualità delle acque. Questo sistema garantisce un monitoraggio continuo e rappresenta uno strumento fondamentale per la protezione degli ecosistemi acquatici e la sicurezza dei cittadini.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Giugno ore 00:53

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