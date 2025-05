La Luna bacia Saturno, poi danza con Venere: doppio show celeste nel cielo di maggio (con sorpresa)

Nei prossimi giorni assisteremo a due spettacoli celesti che incanteranno gli appassionati di astronomia: in poche ore vedremo il nostro satellite naturale duettare con Saturno, e poi raggiungere Venere. E a questo show, già di per sé straordinario, si aggiungerà pure un'altra sorpresa extra.

Doppia congiunzione celeste in meno di 24 ore

La Luna sarà protagonista assoluta del cielo per ben due sere consecutive. Ci attende infatti una doppia congiunzione celeste che vedrà proprio il nostro satellite naturale vicino a due Pianeti del Sistema Solare. La Luna incontrerà prima Saturno e poi Venere, e chi deciderà di tirare fuori il binocolo (o meglio ancora il telescopio) potrà trovare ad attenderlo anche una sorpresa extra.

La Luna incontra Saturno nel cielo di maggio

Il primo dei due appuntamenti è fissato per il 22 maggio. Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) Luna e Saturno saranno protagonisti di un bacio spaziale che promette di incantare tutti gli skywatcher.

Il momento di massimo avvicinamento dei due corpi celesti è previsto per le 18:00 ora italiana, quando la distanza tra loro sarà di appena 2,5 gradi. Ovviamente però a quell'ora sarà impossibile distinguerli a causa del bagliore solare, ma potremmo osservarli in tutto il loro splendore la mattina successiva a partire dalle 03:30 del mattino successivo.

Il bacio Luna-Saturno sarà visibile a occhio nudo? Come sempre accade quando parliamo del Signore degli Anelli, consigliamo di dotarsi di un buon binocolo o di un piccolo telescopio per non perdere neppure uno dei suoi intriganti particolari. Stavolta poi avremmo un motivo in più per dotarci della strumentazione adatta, visto che, proprio chi non si limiterà a osservare il cielo a occhio nudo, potrà avere una sorpresa extra. Il Pianeta anellato infatti, avrà vicino anche Nettuno (uno dei corpi celesti più sfuggenti del Sistema Solare). La distanza che separerà Saturno da Nettuno sarà di soli 2 gradi, e sarà un'occasione imperdibile per ammirare uno "spettacolo nello spettacolo".

La Luna danza con Venere

Meno di 24 ore dopo dal bacio Luna-Saturno, il nostro satellite naturale tornerà a essere protagonista del cielo. Il 23 maggio alle 23:13 ora italiana sarà infatti in congiunzione con Venere, a soli tre gradi di distanza angolare.

Anche stavolta il momento di massimo avvicinamento non sarà osservabile, poiché entrambi i corpi celesti si troveranno ancora sotto l'orizzonte. Per poterli vedere sarà necessario attendere le 03:45 del mattino successivo, quando entrambi sorgeranno sull'orizzonte Est/Nord-Est nella costellazione dei Pesci.

La Luna sarà illuminata al 16% mentre Venere offrirà la sua consueta luminosità, e sarà proprio la brillantezza del Pianeta a consentire a tutti gli appassionati di eventi celesti di seguire questa congiunzione anche a occhio nudo.

Ovviamente per entrambi gli appuntamenti sarà necessario poter contare su un cielo libero da nubi. Consigliamo inoltre di scegliere un punto di osservazione lontano dalle luci artificiali delle città, per poter ammirare nelle migliori condizioni questi imperdibili eventi che ci offre il cielo di maggio.