Domenica a tratti instabile

La perturbazione numero 12 del mese di maggio oggi abbandonerà la nostra Penisola, lasciandosi però alle spalle un’atmosfera ancora piuttosto instabile. Questo significa che si formeranno quindi ancora un po' di temporali, soprattutto all’estremo Sud e zone interne del Centro. Anche le temperature rimarranno leggermente al di sotto della norma in molte zone d’Italia, e in particolare al Sud e medio versante adriatico. Con gli inizi della prossima settimana, grazie al parziale rialzo della pressione, l’instabilità si attenuerà leggermente: tra lunedì e martedì ci attendono quindi giornate tra sole e nuvole, con qualche temporale più che altro sui rilievi e temperature in crescita, nel complesso nella norma.

Previsioni meteo per domenica. Alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno isolati rovesci o temporali su Appennino Centrale, Basilicata, Salento, Calabria e Sicilia orientale. Temperature massime ancora leggermente sotto la norma in diverse zone d’Italia, in generale comprese fra 19 e 25 gradi.

Previsioni meteo per lunedì. Alternanza tra sole e nuvole su rilievi del Nord, zone interne del Centro e regioni meridionali, prevalenza di cielo sereno altrove: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino Settentrionale e Calabria. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento e nel complesso comprese fra 20 e 27 gradi. Venti in generale deboli di Tramontana o Maestrale.