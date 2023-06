Dogana, cosa si può portare in un viaggio all’estero?

Cosa si può portare quando si va in viaggio all’estero? Quali prodotti passano la dogana senza problemi, e quali, invece, sono nella lista dei proibiti? Ecco un piccolo vademecum per viaggiare in tutta tranquillità ed evitare spiacevoli inconvenienti. Tra acquisti di souvenir, oggetti o cibi e bevande, da riportare ad amici e parenti si deve conoscere quale tipologia di merce non può varcare i confini e viene bloccata e pertanto a conoscere le leggi dello Stato in cui si va in vacanza.

Dogana: ecco i prodotti consentiti

Premettendo che c'è una certa differenza tra i prodotti consentiti alla dogana se si viaggia all'interno dell'Europa, perché nel territorio europeo vige la libera circolazione di persone, capitali e merci, ecco quali sono i prodotti su cui si può sempre fare affidamento durante un viaggio extra europeo. Possono entrare, previa una dichiarazione:

prodotti per un valore massimo di 430 euro a viaggiatore

tabacco, per un massimo di 200 sigarette, 50 sigari o 250 grammi

alcol per un limite di 1 litro con gradazione massima di 22% e alcol etilico con massimo di 80% oppure 4 litri di vino fermo e 16 litri di birra

10 litri di carburante

un massimo di 10 mila euro in contanti

prodotti alimentari se certificati e autorizzati

I prodotti con limitazioni

In generale alcol e tabacco hanno limitazioni così come prodotti di origine animale se artigianali e se sono in corso delle pandemie. Nella maggior parte i limiti fanno riferimento alle quantità oppure all'età di chi li trasporta soprattutto se si parla di alcol e tabacco e se a portarli da un posto all'altro è un minorenne.

Ciò che non passa la dogana: i prodotti proibiti

Nella lista dei prodotti vietati, quelli che non passano la dogana, vi sono, e qui bisogna stare molto attenti, diverse cose. Se non si vuole rimanere bloccati alla dogana occorre non portare in valigia: