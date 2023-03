Difficoltà a prendere sonno? I dettagli fanno la differenza

Ormai è noto a tutti: sarebbe importante dormire almeno sette o otto ore al giorno, ma per vari motivi tante persone non riescono - all'atto pratico - a concedersi regolarmente la giusta quantità di sonno, magari anche per i cambi di stagione anticipati in corso. Uno dei nemici principali del riposo notturno è la luce blu proveniente dagli smartphone e dagli altri dispositivi elettronici, perché inganna il cervello segnalando che è giorno, alterando quindi i ritmi circadiani.

La camera da letto: un luogo di relax

I problemi legati al sonno sono davvero molto diffusi e, se sottovalutati, possono condizionare la qualità della vita e salute emotiva. Per riuscire ad addormentarsi rapidamente, oltre a cambiare le abitudini quotidiane nocive e liberare la mente dai pensieri, può essere utile seguire alcuni semplici consigli.

Anzitutto, è fondamentale creare le giuste condizioni nella camera da letto per favorire il riposo notturno. Per esempio, può essere utile installare le tende oscuranti sulle finestre per evitare che entri la luce al mattino. Stesso discorso vale per la luce delle lampadine: le tonalità calde favoriscono il riposo e rendono la stanza più accogliente e adatta per il riposo.

Da non sottovalutare anche il ruolo dei diffusori di oli essenziali o delle candele: gli aromi di lavanda e gelsomino, per esempio, sono in grado di infondere calma e relax e aiutare a riposare nel migliore dei modi.