Da oggi clima invernale: freddo, piogge e neve a bassa quota

Il fronte freddo in arrivo dal Nord Europa (perturbazione nr. 10 del mese) darà luogo a un brusco calo termico e ad una nuova fase di maltempo di stampo invernale al Nord, con nevicate sulle Alpi, ma anche fino a quote collinari lunedì sera al Nord-Ovest. Nel corso della prima parte della settimana le correnti fredde dai Balcani faranno calare sensibilmente le temperature anche al Centro e poi al Sud, con valori ben inferiori alla norma, e favorendo lo sviluppo di nubi e precipitazioni, con delle nevicate martedì anche nelle zone appenniniche centro-meridionali. Tempo instabile anche nelle isole maggiori a causa di un debole vortice depressionario in movimento nel Mediterraneo centrale (perturbazione nr. 9).

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì giornata di maltempo su gran parte del Nord con cielo molto nuvoloso o coperto, piogge sparse e localmente anche intense; neve sulle Alpi fino a 700/1000 metri, ma con quota neve in calo a fine giornata fino a 400/500 in Piemonte, Lombardia e Appennino settentrionale. Al Centro-Sud mattinata tranquilla salvo degli annuvolamenti lungo il versante tirrenico e nelle Isole maggiori con qualche isolata pioggia in Sicilia; nel pomeriggio aumento dell’instabilità con sviluppo di rovesci di pioggia e temporali nelle zone interne del Centro e della Campania, in Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature in sensibile calo al Nord, stazionarie o solo in lieve calo altrove. Venti da est o nordest in rinforzo in Val Padana, alto Adriatico, Liguria, Toscana, Marche. Moderato Maestrale su Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia. Mossi il Ligure, l’alto Adriatico e i mari ad ovest delle Isole.

Previsioni meteo per martedì. Martedì al mattino molte nubi quasi ovunque, tranne in Sicilia e nelle zone ioniche peninsulari. Schiarite all’estremo Nord-Est, residue nevicate invece a quote molto basse sui rilievi del Nord-Ovest. Dal pomeriggio tendenza ad un netto miglioramento al Nord; peggiora con precipitazioni al Centro-Sud, tranne in Toscana, con rovesci sparsi e nevicate in Appennino fino a 700/1000 metri. Temperature in diminuzione, al Nord più marcata nei valori minimi del mattino, al Centro-Sud in quelli massimi. Ventoso per venti nord-orientali al Nord, in Adriatico e nell’alto Tirreno.