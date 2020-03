Da domani clima primaverile sull'Italia

La perturbazione atlantica (la n.4 di marzo) giunta lunedì su parte dell’Italia nelle prossime ore abbandonerà il Centro-Nord con il maltempo che tra sera e notte si concentrerà sulle Isole maggiori con anche il rischio di temporali. Martedì questa setta perturbazione porterà residue deboli piogge in Sicilia. Nel resto del Paese nuvolosità irregolare e variabile con soltanto qualche debole precipitazione sulle Alpi di confine. A metà settimana alta pressione in rinforzo nel Mediterraneo e sull’Italia, associata ad una massa d’aria particolarmente mie; garantirà due giornate, quelle di mercoledì e giovedì, con tempo ovunque stabile, prevalentemente soleggiato e clima primaverile con temperature di nuovo ben al di sopra della media stagionale. Venerdì possibile indebolimento dell’alta pressione al Nord che potrebbe consentire il passaggio di una debole e rapida perturbazione atlantica; al Centro-Sud resisterà l’alta pressione e un clima molto mite con temperature anche oltre i 20 gradi.

Previsioni meteo per martedì. Martedì giornata a tratti nuvolosa o velata in molte regioni del Centro-Nord per il passaggio di una nuvolosità medio-alta. Sulle aree alpine cielo molto nuvoloso con anche qualche debole precipitazione sui settori di confine, nevose al di sopra di 1200-1600 metri. Un po’ di nubi sparse e irregolari anche al Sud, in particolare in Sicilia dove la giornata vedrà una prevalenza di nuvole con la possibilità di occasionali e deboli piogge. Temperature in aumento al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Venti deboli al Nord, da moderati a tesi settentrionali nel resto del Paese. Poco mosso il Mar Ligure e l’alto Adriatico; mossi i mari del Centro-Sud, fino a molto mossi i mari intorno alle Isole maggiori e nel Tirreno meridionale.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata di bel tempo in tutta Italia con un cielo in prevalenza sereno. Da segnalare soltanto sottili velature al Sud e qualche annuvolamento sparso e irregolare in Alto Adige, Liguria, Sardegna occidentale e basso Tirreno tra Calabria meridionale e nordest della Sicilia. Temperature in generale aumento, sensibile nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna con punte che potranno localmente sfiorare i 20 gradi. Venti molto deboli, salvo residui rinforzi da nord tra Canale d’Otranto e Ionio. Ancora un po’ mossi i mari ad ovest delle due Isole maggiori.