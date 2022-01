Covid, Omicron 2 esplode nel Nord Europa. I rischi della nuova variante

Fonte: Pixabay

E' allarme variante Omicron 2 nel nord Europa. La "sorella" di Omicron ha cominciato a diffondersi in Danimarca, Cina, India e Filippine. Non solo, registrati 20 casi in Israele, 53 in Inghilterra, ma anche in Australia e Canada. Proprio nel Regno Unito nel mese di dicembre si parlava di "stealth variant", ossia variante invisibile, ma oggi questa variante del Covid ha un nome.

Covid, Omicron 2 ha molte mutazioni in comune con Omicron standard

Il Covid continua a preoccupare. La variante Omicron, oramai la più diffusa in Italia e nel mondo, potrebbe lasciare spazio alla 'sorella' Omicron 2 che sta cominciando a diffondersi in diversi stati. I primi studi sulla nuova variante sembrano però non preoccupare più tanto gli scienziati. Lo scorso dicembre The Guardian in merito ai primi casi di variante Omicron 2 scriveva: "ha molte mutazioni in comune con l’Omicron standard, ma manca di un particolare cambiamento genetico che consente di utilizzare i test PCR in laboratorio come mezzo approssimativo e pronto per segnalare casi probabili".

Francois Balloux, direttore dell’University College London Genetics Institute, suddivide la variante Omicron in due lignaggi BA.1 e BA.2. La prima è quella che ha preso piede in Italia, mentre la seconda è la variante "sorella" diffusasi al momento in Danimarca, India e Filippine. Il quotidiano danese Berlingske ha incontrato Anders Fomsgaard, primario e professore dell’Ssi (Statens Serum Institut) per alcune delucidazioni in merito alla nuova variante. Ecco cosa ha detto il professore: "la sottovariante di Omicron sta guadagnando terreno, ma non preoccupa. La Danimarca è il paese al mondo con il maggior numero di casi di Omicron, è interessante il fatto che il numero di sottovarianti BA2 stia aumentando, quasi a scapito di BA1".

Omicron 2, casi di sottovariante in Danimarca

I primi casi di variante Omicron 2 registrati in Danimarca sono la conferma che non ci libereremo tanto facilmente del Covid-19. Nel giro di pochissimo tempo i casi di Omicron 2 in Danimarca sono passati dal 2% al 28%, ma al momento non c'è allarmismo da parte degli scienziati e virologi. Anders Fomsgaard, primario e professore dell’Ssi, ha rassicurato: "non vediamo ancora differenze significative tra le persone infettate da BA2 in termini di età, stato vaccinale, infezioni, malattia o diffusione geografica. Quindi a quanto pare non c’è ancora nulla che dica che una sottovariante dovrebbe comportarsi in modo diverso dall’altra. Stiamo cercando di capire se BA2 è più resistente ai vaccini rispetto al BA1. Ma non è qualcosa che attualmente possiamo vedere".

Intanto Marco Gerdol, esperto di genomica comparata, circa le origini di questa variante Omicron 2 ha spiegato: "in un recente studio si vede che il pattern di mutazioni suggerisce un’origine nel topo. È ragionevole come ipotesi. Qualche roditore come i ratti potrebbero essere degli ottimi candidati. Potremmo quindi presumere che nel 2020 ci sia stato un passaggio uomo-ratto".