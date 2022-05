Covid, le nuove regole: cosa cambia da oggi 1° maggio 2022?

Cosa cambia da oggi 1° maggio, quali sono le nuove regole per il contenimento del Covid? Ebbene l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione resta solo in alcuni contesti. Oltre a ciò viene quasi del tutto accantonato l'utilizzo del Green Pass.

Covid, nuove regole sulle mascherine: le novità

Le nuove regole, in ambito Covid, per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale come le mascherine sono state stabilite con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza grazie al testo di un emendamento al decreto sulla fine dello stato di emergenza approvato alla Camera.

La novità sono state accompagnate poi dalle parole di Sileri che ha delineato buone norme di comportamento in quello che sarà un mese di transizione: "Da giugno sarà abbastanza inevitabile che la mascherina venga eliminata, ma in questo periodo di transizione io la terrei quando si è al chiuso e in presenza di molti altri".

Cosa cambia dunque? Le mascherine FFP2 saranno obbligatorie fino al prossimo 15 giugno per:

l'accesso ai mezzi di trasporto

l'ingresso in cinema e teatri per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso

l'accesso a eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso

Dovranno ancora indossare obbligatoriamente le mascherine dal 1 maggio 2022 al 15 giugno anche:

i lavoratori e gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali oltre le residenze sanitarie assistite (RSA)

i bambini sopra i 6 anni di età quando sono in classe

Cosa cambia dal 1 maggio sul posto di lavoro e negli uffici pubblici?

Come dovranno comportarsi i lavoratori o gli utenti dei vari uffici pubblici? Per tutti loro l’utilizzo delle mascherine resta solo: “fortemente raccomandato”. Nei vari luoghi di lavoro sarà però il datore lavoro a decidere o meno di mantenere protocolli più stringenti. L'utilizzo delle mascherine viene consigliato caldamente ove possono esserci assembramenti come ad esempio in ristoranti, centri commerciali e negozi.

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha specificato che lui la terrebbe “negli uffici dove c'è il contatto col pubblico”.

Facciamo una distinzione importante. Per i lavoratori del pubblico impiego vi è l'ordinanza di Brunetta che raccomanda l'utilizzo della mascherina:

al personale a contatto con il pubblico o allo sportello senza barriere

al personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti

al personale durante le riunioni in presenza

ai lavoratori in fila per la mensa e bar interni ma anche in fila per l’ingresso in ufficio

a chi condivide la stanza con personale “fragile”

in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie

negli ascensori

Per i lavoratori delle aziende private le regole sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in ambito Covid sono affidate ai protocolli siglati tra i sindacati e le aziende.

Green Pass: le novità dal 1° maggio 2022

Quali sono le novità sull'utilizzo del Green Pass dal 1° maggio 2022? Ebbene di base non verrà più richiesto tranne che in pochissimi luoghi. Non occorrerà pertanto mostrare la certificazione verde per andare al ristorante, al cinema, in palestra e a teatro e nemmeno per accedere al luogo di lavoro. In quest'ultimo caso, va però sottolineato come resterà l'obbligo di vaccinazione per gli over 50, soprattutto per le forze dell'ordine, il personale sanitario e il comparto scuola.

Da oggi, 1° maggio 2022, pertanto si potrà andare ovunque, tranne che nelle strutture sanitarie, senza dover mostrare il Green Pass.