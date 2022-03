Coronavirus: Viaggi, quarantena e stadi, come cambiano le regole dal 1° marzo

Cambiano ancora le regole e restrizioni Covid-19 da oggi, 1 marzo 2022. Con l'imminente arrivo della primavera e il calo dei contagi, il Governo ha cominciato ad allentare una serie di misure relative alla capienza negli stadi e ai viaggi. Ecco cosa cambia da oggi.

Covid e viaggi all'estero: non c'è più la quarantena

Il mese di Marzo inizia con delle novità importanti circa le restrizioni anti Covid-19. Dal 1 marzo, infatti, per i viaggiatori che arrivano in Italia da paesi appartenenti all'Ue non è richiesta più alcuna quarantena. Requisito fondamentale per l'ingresso è il green pass base che si ottiene con la vaccinazione completa, la guarigione dalla malattia o un tampone negativo. Nessun tampone, invece, per bambini di età inferiore ai 6 anni.

L'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza arriva a poche settimane dalle vacanze di Pasqua che si preannunciano come il primo weekend lungo di "libertà". Intanto i ministri per gli Affari europei dei 27 stati membri dell'Ue hanno revocato "la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione per le persone vaccinate con un vaccino approvato dall'Ue o dall'Oms". Una notizia che conferma una sola ed unica direzione: grazie alla vaccinazione si sta uscendo dall'incubo della pandemia.

Se nei paesi dell'Ue si potrà viaggiare liberamente con l'esibizione del green pass, differente è la situazione se state pianificando un viaggio oltreoceano. In America per esempio l'accesso ai viaggiatori è consentito solo con la vaccinazione completa e un tampone negativo effettuato il giorno prima della partenza. Anche nel Regno Unito, oramai uscito dall'Ue, l'ingresso è permesso a viaggiatori vaccinati. In caso contrario tampone negativo obbligatorio che va ripetuto due giorni dopo l'arrivo in Uk. Off limits ancora il Giappone e Cina dove vige il divieto di ingresso.

Covid, cosa cambia dal 1 marzo per stadi ed ospedali

Non solo da martedì 1 marzo cambiano anche una serie di regole per l'accesso agli stadi e palazzetti, ma anche ospedali. L'allentamento delle restrizioni anti Covid-19 dall'1 marzo riguarda non solo il settore del turismo e dei viaggi, ma anche quello delle attività ricreative. Diverse, infatti, le novità in arrivo a cominciare dall'aumento della capienza del pubblico all'interno di stadi e palazzetti che arriva rispettivamente al 75% e 60%. Non solo, dal 10 marzo si potrà tornare a visitare i familiari in ospedale e si potrà tornare a consumare cibo all'interno di cinema e impianti sportivi.

Non è ancora chiaro, invece, cosa succederà dopo il 31 marzo, il giorno che segna la fine dello stato di emergenza. Dal 1 aprile, infatti, potrebbero aprirsi scenari davvero inaspettati riguardo l'utilizzo del green pass che potrebbe essere ridimensionato nel suo utilizzo preferendo il base a quello rafforzato. Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime settimane!