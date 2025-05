Arriva il bacio Luna-Giove visibile a occhio nudo, quando

Uno degli appuntamenti più attesi con il cielo di maggio è sicuramente il bacio Luna-Giove. Il nostro satellite e il Gigante gassoso saranno protagonisti di una congiunzione davvero spettacolare, che se il tempo sarà clemente potremmo osservare anche a occhio nudo.

Luna e Giove danzano nel cielo di maggio, ecco quando

La data da segnare in rosso sul calendario per non perdersi i dettagli di quest'incontro è quella del 28 maggio. Si tratta di un evento che non possiamo certamente definire raro, ma che riveste ogni volta un suo fascino particolare. Come fanno sapere dall'Uai, Unione Astrofili Italiani, la congiunzione Luna-Giove avverrà nella costellazione del Toro. Il Gigante Gassoso tramonterà poco prima del nostro satellite, che si presenterà come una sottile falce illuminata appena al 3% dopo il novilunio del giorno prima.

Per ammirare questo bacio celeste non dovremmo fare altro che alzare gli occhi al cielo intorno alle 21:30. Tempo permettendo infatti, la congiunzione celeste sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Ovviamente, come sempre accade quando parliamo di eventi celesti, sarebbe meglio scegliere un punto di osservazione lontano dalle fonti di inquinamento luminoso delle città, per godersi al meglio questo spettacolo che avrà davvero qualcosa di speciale.

Giove si appresta ad abbandonare le scene

Per diversi mesi abbiamo potuto osservare il Gigante Gassoso nel cielo serale, ma ormai si avvicina il momento in cui dovremmo salutarlo. Già in questo giorni infatti, Giove si trova abbastanza basso all'orizzonte ed è osservabile solo nel chiarore del crepuscolo.

Con il passare dei giorni il pianeta si troverà sempre più basso, fino a scomparire del tutto. Prima che ciò accada però ci offrirà due spettacoli davvero imperdibili per tutti gli appassionati di fenomeni celesti: il 28 maggio sarà in congiunzione con una sottile falce di Luna crescente e tra qualche settimana si troverà in congiunzione con il Sole. Per rimanere sempre aggiornati su questo e altri eventi celesti continuate a seguirci.